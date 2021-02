Lampertheim. Während einige Lampertheimer bedauern, dass nur sehr wenige Vögel derzeit ihre Futterhäuschen im Garten besuchen, können andere von einem Trubel von gefiederten Freunden berichten. Wenn Klaus Feldhinkel in der Frühe den „Südhessen Morgen“ aus seinem Briefkasten holt, dann schallt ihm ein zarter Amselgesang entgegen, und sein Naturschutzkollege von der Nabu-Gruppe Lampertheim, Dieter Melchior, hat den pfeifenden und abwechslungsreichen Gesang einer Kohlmeise gehört.

Familie Feldhinkel besitzt einen naturhaften Garten mit verschiedenen Futterstellen, die mit unterschiedlichen Leckereien, entsprechend der Vogelarten, bestückt ist. Etwa Erdnussbruch, Sonnenblumenkerne oder Fettgemische finden sie. Dort, im naturnahen Bereich, scheinen sich die Piepmätze besonders wohl zu fühlen.

Seltener Gast

Eine Kohlmeise sitzt an einem Meisenknödel, der an einem Ast hängt. © dpa

So erfreut sich die Familie auch über Zaunkönige, die in dem dichten Gestrüpp herumturnen. „Die Winzlinge mögen Hecken und Dickicht“, weiß Klaus Feldhinkel. Der Zweite Vorsitzende der Lampertheimer Gruppe konnte Ende des vergangenen Jahres sogar einen Eisvogel in Teichnähe beobachten. „Der schillernde Vogel hat sich als Fischdieb erwiesen“, sagt der Naturschützer und sieht den Fischraub gelassen.

Obendrein bediente sich ein Buntspecht an den Haselnüssen. Mit seinem kräftigen Schnabel betätigte sich der schwarz-weiß-rote Vogel als Nussknacker. „Ein anderer Räuber ist der Sperber. Der hatte einen unvorsichtigen Futterhaus-Besucher erspäht und einen Überraschungsangriff auf diesen durchgeführt“, beschreibt Feldhinkel die Geschehnisse in seinem Garten.

Auch seine Mutter Maria ist eine Vogelfreundin und füttert täglich mit Leidenschaft die gefiederten Gartenbewohner. Sie möchte die kleinen Kerlchen unterstützen, damit sie gut durch den Winter kommen. Außerdem hat die Seniorin ihre Freude an der Vogelfütterung. Ein Trupp mit kecken Spatzen kehrte bei ihr ein und stürzte sich auf Körner jeglicher Art. Über Haferflocken freuen sich Stare und über Weichfutter die Raben. „Die Futterstellen sollten in der Nähe von Sträuchern eingerichtet werden und außerhalb der Reichweite von Katzen“, betont Klaus Feldhinkel.

Bei Dieter Melchior auf dem Grundstück tschilpt es auf eine unverwechselbare Art: Er beherbergt eine Spatzenpopulation. Und diese dominante Spatzenfamilie verteidige siegreich die Futterplätze. Kürzlich hat Melchior sechs Schwanzmeisen bemerkt, die kugelrund im Körperbau sind und lange Schwanzfedern besitzen. Diese Art Sperlingsvögel sichte man eher selten. Die Winzlinge haben in den Garten des Vogelfreundes noch mehr Leben gebracht. Alle Piepmätze freuten sich über einen reichhaltig gedeckten Tisch und Melchior über das lustige Treiben. Die Amseln, mit zierlichen spitzen Schnäbeln, naschen am Beerenstrauch und die Allesfresser, wie die Meisen, können mit ihren kantigen Schnäbeln die Schalen von Körnern knacken. Allerdings vermisst Melchior die Körnerfresser wie Kernbeißer, Buch- und Grünfinken sowie die Mischfresser Blaumeisen, obwohl er die eigentlich beliebten Meisenknödel aufgehängt hat.

Gerd Will hat auch das Fehlen der Zeisige bemerkt, schließlich sind es Standvögel. „Es sind überhaupt weniger Vögel als sonst da“, hat er festgestellt. Der Vogelexperte konnte Kohlmeisen, Sperlinge, Amseln, Elstern und Raben sichten. Rund um sein Futterhaus bietet er Fettfutter mit verschiedenen Sämereien für Weich- und Körnerfresser an. Für Amseln hält Will kleine Apfelstückchen bereit.

Informationen des Naturschutzbundes Hessen sagen aus, dass die winterlichen Vogelbeobachtungen in den Gärten stark von der Witterung abhingen. In kalten und schneereichen Wintern kämen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Die lange Reihe zunehmend milder Winter führe zu sinkenden Beobachtungen von Wintervögeln. Solange Eis und Schnee weitgehend ausbleiben, fänden viele Vogelarten ausreichend Nahrung und seien nicht gezwungen, Futterhäuschen in Gärten aufzusuchen.

Zudem seien viele Wintergäste, die sonst in großer Zahl Gärten und Wälder bevölkern, noch nicht oder in nicht so großer Anzahl eingetroffen. Auf der anderen Seite fütterten mehr Menschen als früher. Hinzu komme, dass Buchen in diesem Winter reichlich Samen trügen, wodurch viele Waldvögel ihren Bereich für die Futtersuche nicht verlassen müssten.