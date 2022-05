Schlagloch soll behoben werden

Lampertheim. Aufgrund von Straßenbauarbeiten ist es erforderlich, die Wormser Straße auf Höhe der Hausnummer 146 – also am Ortseingang von Rosengarten kommend – halbseitig zu sperren. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten werden in der Zeit von Montag, 16. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 20. Mai, durchgeführt. Die Verkehrsführung wird über eine Ampelschaltung geregelt.

Die Verwaltung bittet um gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer und Beachtung der Beschilderung – insbesondere Einhaltung der Haltverbotszonen. Der Zeitraum der Baumaßnahme wird unter Vorbehalt genannt, da sich diese aufgrund von Witterungsverhältnissen oder besonderen Vorkommnissen ändern können, betont die Stadtverwaltung. Die Straßenbauarbeiten werden durch die Firma Jak. Gärtner & Söhne GmbH ausgeführt. Die Firma ist auch Ansprechpartner, falls sich Fragen von Seiten der Anwohner oder Verkehrsteilnehmer ergeben.

Wasser angesammelt

Dieses Schlagloch in der Wormser Straße soll repariert werden. © Berno Nix

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, habe die Straße durch das Verkehrsaufkommen und die Witterungsbedingungen am Rand Risse bekommen und es habe sich ein Schlagloch gebildet, das die dieDurchfahrt beeinträchtige. Das Hauptproblem bestehe darin, dass dieser Teil der Straße der tiefste Punkt sei und sich hier oft Wasser sammle. Das habe die Bildung des Schlaglochs in Verbindung mit Kälte befördert. Der Zustand besteht laut Stadtverwaltung seit Dezember 2021 und soll nun mit der Baumaßnahme behoben werden. red

