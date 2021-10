Schlager begeistern im ausverkauften Schwanensaal

Lampertheim. „Schön war die Zeit“, dachten sich wohl die Besucher, als sie beim Eröffnungslied „Der Schlagerhasen“ gleich lautstark mitsangen. Die siebenköpfige Band versetzte das Publikum im ausverkauften Lampertheimer Schwanensaal zurück in die Zeit der goldenen deutschen Schlager aus den 1950er, 60er und 70er Jahren.

Unvergessene Evergreens ließen den ein oder anderen in Jugenderinnerungen schwelgen. Dabei scheint 17 ein magisches Alter gewesen zu sein. Helmut Wehe begleitete sich zu Chris Roberts „Du kannst nicht immer 17 sein“ selbst auf der Gitarre und Elke Singer stellte wehmütig fest: „Mit 17 hat man noch Träume“. „In den 60er Jahren sind wir alle nach Italien gefahren“, erzählte Singer und unternahm mit Cornelia Froboess’ Song „Zwei kleine Italiener“ einen Ausflug in den Süden.

„Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“, forderte die Sängerin im nächsten Lied und es sollte ein ganz besonderes Exemplar sein: „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“.

Viel Schmalz in der Stimme

„Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling“, wusste Sängerin Christiane Weber. Gefühlvoll trug sie Doris Days Lied „Que sera sera“ vor, das ihrer Meinung nach hervorragend in die heutige Zeit passe.

Zu Lolitas „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ setzten sich die Musiker Schiffermützen auf. Christoph Tischmeyer, der eigentlich für den groovigen Saxofon-Sound zuständig war, holte passend zum Seemannslied ein Akkordeon hervor. „Ein bisschen Wellengang“, forderte Singer die Zuschauer zum Schunkeln auf.

Bei Reinhard Meys „Über den Wolken“ konnte Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz endlich „ordentlich Rabatz“ machen.

Täuschend echt imitierte Matthias Karb am Keyboard den „Junge mit der Mundharmonika“ und lies sein Instrument zu „Es war Sommer“ stimmungsvoll jaulen. Tischmeyer legte sich als Rock ‘n’ Roller mit „Sugar Baby“ mächtig ins Zeug. Mit viel Schmalz in der Stimme trug er dagegen Howard Carpendales „Hello again“ vor.

Mit Sombrero und Ponchos ging es nach der Pause schließlich nach Mexiko. Singer und Wehe stimmten Caterina Valentes „Tipitipitipso“ an, und der Chor der Musiker fiel in die Calypsomelodie ein. Bei „Rote Lippen soll man küssen“ konnten die Zuhörer kaum noch stillsitzen, Arme und Füße zuckten rhythmisch. Erst recht nachdem Wirt Helmut eine Runde Eierlikör für alle ausgegeben hatte.

Richtig feingemacht hatten sich die Musiker. Die Herren hatten dem Anlass entsprechend glänzende Jacketts angezogen, die beiden Sängerinnen Kleider mit Pünktchenmuster gewählt. Die Bühnendekoration mit Plüschsofa und Wählscheiben-Telefon vervollständigte das Bild der Wirtschaftswunderzeit. Das Publikum bewies unterdessen erstaunliche Textsicherheit und Melodienkenntnis, kaum ein Lied, bei dem nicht mitgesungen und mitgeklatscht wurde.