Schatzsuche im Wald

Lampertheim. Nach langer Zeit durfte die DLRG Lampertheim wieder eine Jugendveranstaltung ausrichten. Und so ging es mit 34 Teilnehmern in den Lampertheimer Wald. Auch ein kleiner Regenschauer konnte die Schatzsuchenden nicht stoppen. Inzwei Gruppen musste ein 1,2 Kilometer langer Weg als Team bewältigt werden. An insgesamt zwölf Stationen gab es Fragen und Aufgaben rum um das Thema „DLRG“, die gelöst werden mussten. Leinenführung, Sandsackschleppen in einer Menschenkette sowie das Funken waren spielerisch in den Aufgaben verpackt. Teamwork war an allen Stationen gefordert, denn nur gemeinsam konnte der Schatz an der letzten Station geborgen werden.

Danach konnten sich die Schatzsucher bei Würstchen, Salaten und leckeren Kuchen stärken. Wer nach dem Essen noch Lust und Zeit hatte, konnte am Basteltisch Traumfänger mit Naturmaterialien basteln. red