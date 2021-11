Sauberkeit ein Thema

Hofheim. Im Bürgerhaus Hofheim tagt am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr der Ortsbeirat Hofheim. Neben einer Stellungnahme der Verwaltung zu den Öffnungszeiten des ZAKB-Wertstoffhofes in Hofheim und der Einbringung des Haushalts für 2022 stehen mehrere Anfragen und Anträge auf der Tagesordnung.

Die BGH beantragt die Errichtung einer Überquerungshilfe in der Bahnhofstraße in Höhe der Bushaltestelle der Firma Heess sowie die Absenkung des Bürgersteiges auf der rechten Seite in Richtung Bobstadt. Die Verwaltung soll ein mögliches Lkw-Durchfahrtsverbot in der verlängerten Karlsbader Straße bis hin zum Bahnübergang Wattenheimer Weg sowie in der verlängerten Backhausstraße ab der Freiwilligen Feuerwehr prüfen. Und sie soll Auskunft geben, wie lange die Toiletten am Feuerwehrgerätehaus noch geschlossen sind.

Die CDU will prüfen lassen, wie die Radwege in Richtung Bobstadt und ins Wehrzollhaus auf einfache Art gereinigt werden können. Hinterfragt wird die Funktionsweise von Abfall-Detektoren, die das ZAKB einsetzt, um Fremdstoffe im Bioabfall festzustellen. Außerdem geht es um nicht geleerten Biotonnen und illegale Müllablagerungen. Einen Sachstand erbittet sich die CDU zur Zaunanlage rund um den Kunstrasenplatz im Sportpark. Und die Verwaltung soll prüfen, ob eine eigene Homepage für den Stadtteil eingerichtet werden kann.

Die SPD strebt eine Schnellladefunktion für elektrische Fahrräder mit Werkzeugnutzung an und schlägt das Alte Rathaus oder den Knudi-Markt als Standort vor. Sie will auch wissen, wie die Flachbauten am Sportplatz belegt sind und ob Reparaturen anstehen. Hintergrund ist, diese Häuser gegebenenfalls abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen.

Bei der Sporthallenrenovierung spricht sich die SPD beim Bau einer Photovoltaikanlage klar für die Starkenburg Genossenschaft aus. „So können Bewohner von Hofheim Anteilseigner werden und indirekt Betreiber“, stellt Ortsbeiratsmitglied Thomas Meier fest. Das mache auch ökonomisch Sinn. fh