Saubere Spielplätze

Hüttenfeld. Freiwillige aus Hüttenfeld beteiligen sich regelmäßig an Müllsammelaktionen. Auch am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, am Samstag, 17. September, soll wieder Müll beseitigt werden. Timea Schneider von der Sportgemeinde 1946 Hüttenfeld ist die Projektleiterin.

Sie möchte mit ihrem Team die drei Spielplätze reinigen und den durch Vandalismus ramponierten Landschaftsbilderrahmen am Fahrradfahrer-Rastplatz in der Lorscher Straße dauerhaft im Boden verankern. „Wir ärgern uns über den Unrat und die Flaschen, die immer wieder dort hingeworfen werden“, schimpft Timea Schneider.

Der Arbeitseinsatz beginnt um 10 Uhr. Die Helfer werden gebeten, Handschuhe und eine Warnweste mitzubringen. Außerdem werden Gartenscheren, Schaufeln, Wasserwage und Hammer benötigt. roi