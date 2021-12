Satzung für Kinderrechte

Lampertheim. Am Freitagabend hat die Stadtverordnetenversammlung der Gründung und dem Beitritt der Stadt zum Landschaftspflegeverband des Kreises zugestimmt. Der Beitritt ist mit der Zahlung eines Mitgliedsbeitrags von 10 000 Euro verbunden. Das Stadtparlament sprach sich ferner für eine Kinderrechtesatzung unter dem Titel „Kinderfreundliche Kommune“ aus. Beschlossen wurde auch das weitere Vorgehen im Stromkonzessionsverfahren in Hüttenfeld (wir berichteten). Ferner wurden Bank- und Ausfallbürgschaften für Stadtentwicklungsgesellschaft und Biedensand-Bäder in Höhe von insgesamt rund 10,7 Millionen Euro erteilt. Außerdem wurden die Niederschlagswassergebühren für 2022 um fünf auf 71 Cent gesenkt. urs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1