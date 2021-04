Sattelfester Parcours-Athlet schafft zwei Siege

Lampertheim. Turniermoderator Volker Wurzbacher machte vor jedem Wettbewerb auf den Plätzen des Reit- und Fahrvereins Lampertheim 1932 darauf aufmerksam: „Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder von Vereinen bundesweit, nur Bundes-und Landeskaderathleten, die an Bundes- und Landesstützpunkten der Spitzenverbände des Sports trainieren, Pferdewirte, Pferdewirtschaftsmeister und deren Auszubildende, Berufsreiter, die ihr Einkommen gewerbsmäßig in Vollzeit verdienen oder regelmäßigen Handel mit Pferden erzielen.“

Die Auflagen des Springturnieres beim gastgebenden Verein am Wochenende waren streng. „Wir mussten uns im Vorfeld für ein reines Springturnier entscheiden, um die Teilnehmerzahlen zu reduzieren. Außerdem lässt die Corona-Verordnung keine Amateursportler bei Wettkämpfen zu“, resümierte die zweite Vorsitzende Cora Wunder am Sonntagabend. Ebenso waren keine Zuschauer zugelassen und für jeden Wettkampfteilnehmer nur maximal zwei Begleiter. „Dementsprechend geringer fielen die Anmeldezahlen aus“, bedauerte Wunder.

Um kein Risiko einzugehen, machte der Lampertheimer Reitverein Kontrollen und erfasste am Eingang alle Personen, die auf das Gelände wollten. „Die Corona-bedingten Beschränkungen schlugen sich auch im gastronomischen Bereich nieder. Darin haben wir auch Einbußen hinnehmen müssen“, schlussfolgerte die Vize-Vorsitzende. Sie konnte jedoch über einen reibungslosen Turnierablauf informieren. Das komplette Turnier wurde durch „Rimondo“ gefilmt, per Live-Stream übertragen und kann im Internet nachverfolgt werden.

Cora Wunders Fazit über die Springreiter und Sportpferde: „Es gab keine Verletzungen. Denis Kühn war der einzige Lampertheimer Reiter, der an den Start ging. Er konnte zwei Siege einheimsen. Im A- und L-Springen und den fünften Platz in der Zeitspringprüfung Klasse M.“ Kühn ist ein sattelfester Parcoursathlet auf seinem Pferd „Queenie Quirina“. Dieses Können bewies der 29-Jährige später zusätzlich auf „Drago“, dem Pferd seines Bruders Jan.

Die Sieger wurden per Lautsprecherdurchsagen bekanntgegeben, aber eine Ehrung durfte nicht durchführt werden. Weiterhin konnte Wunder über eine prominente Begleitperson eines Turnier-Teilnehmers berichten: Hugo Simon, ein ehemaliger österreichischer Springreiter, der einst in der Springreiter-Weltspitze für Österreich gestartet war. Die stellvertretende Vorsitzende richtete ihren Dank an die freiwilligen Helfer und Sponsoren sowie an die freiwillige Feuerwehr, die ihr Löschfahrzeug zur Bewässerung der neuen Springplätze zur Verfügung gestellt hatte. roi