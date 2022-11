Sanierungsstau in den öffentlichen Gebäuden

Lampertheim. Von außen betrachtet ist das Alte Rathaus vor allem ein repräsentativer Bau. Technisch gesehen ist das schmucke Gebäude in der Römerstraße nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Im Innern des historischen Baus, der seit beinahe 300 Jahren den Stürmen der Zeit trotzt, offenbart sich der Sanierungsstau. So können die Räume im Dachgeschoss nicht mehr ohne Weiteres genutzt werden. Der gesetzlich vorgeschriebene Brandschutz ist nicht mehr gewährleistet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist das Haus in der Römerstraße nur eines von knapp 50 Gebäuden, die der Kommune gehören. Dabei handelt es sich nicht nur um repräsentative Bauten oder Bürogebäude, sondern auch um mehrere Häuser mit insgesamt 180 Mietwohnungen.

Bestandsaufnahme In einem Bericht hat der Fachbereich Immobilienmanagement mit Blick auf die Gebäude auf den Sanierungsstau beziehungsweise auf deren Zustand hingewiesen. Dabei wurden verschiedene Kriterien wie etwa der Zustand der Gebäude, der Sanierungsstau sowie die energetische Situation beleuchtet. Auch städtische Wohngebäude wurden in die Betrachtung einbezogen. Gerade diese Häuser seien in einem schlechten Zustand, vor allem in energetischer Hinsicht. Der Fachbereich hat in einem Elf-Punkte-Programm Vorschläge dazu unterbreitet, wie künftig mit dem Wohnungsbestand umgegangen werden kann. Hier sei vor allem die Übertragung der Wohngebäude an Dritte durch Verkauf oder im Rahmen von Konzeptvergaben ein möglicher Weg. wol

In einem Großteil dieser Liegenschaften stehen aktuell mehr oder weniger aufwendige Sanierungsarbeiten an, sagt der Leiter des städtischen Fachbereichs Immobilienmanagement, Dietmar Lidke. Zum Teil müssten Gebäude energetisch saniert und modernisiert werden. Beispielsweise müssten neue Heizungsanlagen und Leitungen installiert werden.

Anforderungen steigen stetig

Mehr zum Thema Alles zur Förderung und Co. Die Kosten im Griff: Energetische Sanierung finanzieren Mehr erfahren Packen Sie's an! Energetische Sanierung: Mit präzisem Plan und Beratung zum Erfolg Mehr erfahren

Der gesetzliche Brandschutz sei oftmals ebenso Thema wie die Beseitigung von Witterungsschäden oder die Nachrüstung technischer Anlagen. „Von den 50 Gebäuden in Stadtbesitz sind etwa 40 Liegenschaften sanierungsbedürftig, brandschutztechnisch und energetisch nachzurüsten“, sagt Lidke. Dies liege zum einen daran, dass sich die Stadt seit Jahren nur die nötigsten Sanierungen leisten könne. „Gleichzeitig entwickeln sich Vorgaben für Gebäude im öffentlichen Besitz stetig weiter“, fügt der Fachbereichsleiter hinzu. So stelle etwa das Thema Barrierefreiheit die Kommune vor Herausforderungen. „Wir müssen beispielsweise dafür sorgen, dass auch seh- und hörbehinderte Menschen wahrnehmen, wenn etwa ein Brandalarm, ausgelöst wird“, erklärt der Verwaltungsangestellte.

Daher müssten mittlerweile Brandmeldeanlagen installiert werden, die sowohl hörbare als auch ausreichend sichtbare Signale aussenden. Mit solchen Anlagen müsse beispielsweise auch das 1739 erbaute Rathaus nachgerüstet werden, außerdem müssten auch die denkmalgeschützten Klappläden saniert werden. Lidkes Angaben zufolge dürften die Sanierungskosten für das Gebäude bei 380 000 Euro liegen. „Wenn wir das Gebäude weiternutzen wollen, müssen wir investieren.“ Zumindest für diesen Fall gibt es auch gute Nachrichten. Unter dem Tagesordnungspunkt „Darstellung notwendiger Investitionen in städtische Gebäude“, umriss der 59 Jahre alte Fachbereichsleiter im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss die anstehenden Aufgaben für die Stadt.

Mit Blick auf das Alte Rathaus konnte er mitteilen, dass die Sanierung Teil des Stadtumbauprogramms wird. Das bedeutet, dass 60 Prozent der Kosten vom Land Hessen übernommen werden. Anfang 2023 sollen die Ausschreibungen für die Baufirmen veröffentlicht werden „Wir gehen davon aus, dass im kommenden Jahr auch saniert wird.“

Gleichwohl sei die Instandsetzung des historischen Amtssitzes nur ein Beispiel für viele Aufgaben, denen sich der Fachbereich stellen muss. Auch das Stadthaus in direkter Nachbarschaft soll zeitnah modernisiert werden. Hier stehen beispielsweise der Bau einer Feuertreppe sowie der Einbau einer neuen Brandmeldeanlage an. Die Kosten liegen aktuellen Schätzungen zufolge bei etwa 300 000 Euro.

Allerdings treibe man in Lampertheim auch andere wichtige Sanierungen voran. So seien jüngst etwa die Kita in der Dieselstraße oder auch das Haus am Römer energetisch saniert worden.

Um jedoch auch die anderen Gebäude der Stadt zu modernisieren, seien Beträge in Millionenhöhe nötig. Um einen detaillierten Blick auf die anstehenden Kosten zu erhalten, mussten Lidke und seine Mitarbeiter erst einmal die städtischen Grundstücke begutachten lassen.

Steigende Materialkosten

Zu den ohnehin hohen Kosten für Instandhaltung und energetische Sanierungen kämen nun aufgrund der aktuellen Entwicklungen auch steigende Bauzinsen und hohe Materialkosten hinzu. Auch der Fachkräftemangel lasse den Einbau neuer Heizungsanlagen oder auch die Modernisierung von Fassaden mittlerweile zu einer Herausforderung werden. „Man wird eigentlich nie fertig“, sagt Lidke. Mitnichten sei dies aber nur in Lampertheim der Fall, wie er betont. „Letztendlich muss man sagen, dass die öffentliche Hand zurückhaltend ist, wenn es um die Sanierung ihrer Liegenschaften geht.“ Untersuchungen hätten ergeben, dass die meisten Kommunen zu wenig Geld zurücklegten, um ihren Gebäudebestand zu modernisieren. „Irgendwann stehen dann eben größere Beträge an“, sagt Lidke. In der Spargelstadt sei dieser Punkt nun erreicht. Das sei eine große Herausforderung.

Elf-Punkte-Programm vorgelegt

Der Fachbereich Immobilienmanagement hat der Politik ein Elf-Punkte-Programm vorgelegt, in dem etwa diskutiert wird, wie es künftig mit dem Wohnungsbestand weitergehen könnte. So wird beispielsweise in Erwägung gezogen, dass die Stadt einen Teil ihrer Immobilien verkauft: „Hier ist vor allem auch die Übertragung der Wohngebäude an Dritte durch Verkauf oder im Rahmen von Konzeptvergaben ein möglicher Weg“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Auf den ersten Blick liegt der Vorteil auf der Hand. Schließlich könnte ein Verkauf einerseits Geld in die städtische Kasse spülen, andererseits müsste die Kommune nicht das Geld für die Sanierung zusammenkratzen. Allerdings gelte es für die Stadt, das Vergaberecht zu beachten. Investoren müssten demnach ihrerseits soziale Kriterien bei Vermietungen beachten. Eine bestimmte Zahl an Sozialwohnungen müsste ebenso garantiert sein wie eine moderne Dämmung.

Im Haushaltsentwurf wird nun in Aussicht gestellt, dass sich vier Gebäude im kommenden Jahr womöglich veräußern lassen. Allerdings will Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) noch nicht benennen, um welche Gebäude es sich konkret handelt, da dies noch nicht mit den Parteien im Stadtparlament geklärt sei. „Wir gehen aber davon aus, dass sich für die Immobilien Käufer finden lassen“, sagt Störmer. So orientierten sich Investoren heute weniger an der Substanz der Gebäude; sie seien eher an den entsprechenden Grundstücken interessiert, um selbst zu bauen. Würde man die vorgeschlagenen Liegenschaften verkaufen, könnte die Stadt dafür einen Betrag von 2,5 bis drei Millionen Euro erhalten, heißt es. Vor allem könnte man sich in Lampertheim dann die Ausgaben für die Sanierung der Gebäude sparen.