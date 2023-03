Sanierung kommt voran

Neuschloß. Die Sanierung der Sandgruben kommt voran. Das teilte Carola Biehal (SPD) bei der Ortsbeiratssitzung in Neuschloß mit. Wie sie sagte, waren Rodungen auf den betroffenen Grundstücken Anfang März beendet, belastete Erde auf den Arealen sei abgetragen. Aktuell stehen demnach noch Laborergebnisse der Proben aus. „Sichergestellt ist, dass, sobald weitere Kontaminationen als angenommen im Erdreich festgestellt werden, die Abtragungen auf privaten Grundstücken fortgesetzt werden“, sagte die Ortsvorsteherin in ihrer Funktion als Sprecherin des Projektbeirats Neuschloß. Leichte Verzögerungen habe es in einem Bereich nahe der Container gegeben, da man mehr belastete Erde entdeckt hatte als vermutet.

Der Sand aus den Gruben, an die heute Grundstücke des Eichen- und Fichtenwegs angrenzen, wurde für die Herstellung von Kunstdünger in einer Fabrik benutzt, die von 1829 bis 1927 in Betrieb war. Entstandene Mulden wurden unter anderem mit Chemikalienresten verfüllt. Damals war offenbar noch nicht klar, welche Gefahren für Mensch und Umwelt von diesen Stoffen ausgehen. In der Fabrik wurden etwa Soda, Salz- und Schwefelsäure hergestellt. wol