Sanierung der Sandgruben starten

Neuschloß. Die Arbeiten zur Sanierung der nördlich des Fichtenweges im Stadtwald bei Neuschloß gelegenen Altablagerung Sandgruben starten am Montag, 9. Januar. Saniert werden muss diese ehemalige Sandgrube, weil dort Abfallstoffe der ehemaligen chemischen Fabrik Neuschloß lagern.

Der Sand aus den Gruben, an die heute Grundstücke des Eichen- und Fichtenwegs angrenzen, wurde für die Herstellung von Kunstdünger in der Fabrik benutzt, die von 1829 bis 1927 in Betrieb war. Die entstandenen Mulden wurden unter anderem mit Chemikalienresten verfüllt. Damals war offenbar noch nicht klar, welche Gefahren für Mensch und Umwelt von diesen Stoffen ausgehen. In der Fabrik wurden etwa Soda, Salz- und Schwefelsäure, Chlor, Kalk und Glaubersalz hergestellt. Die ebenfalls durch das Wirken der Chemiefabrik notwendig gewordene Grundwassersanierung im Stadtteil Neuschloß dauert indes an.

Die bisherigen Ziele zur Lösung des Arsens aus dem Wasser seien bisher nicht erreicht worden, sagte Carola Biehal (SPD) bei einer Sitzung des Ortsbeirats Spätsommer mit.

Sperrung von Wald- und Reitwegen

Ein Teil der Sanierungsarbeiten besteht in der Rodung des Baumbestands sowie in der anschließenden Erdabdeckung schadstoffbelasteter Bodenschichten. Wie die Stadt Lampertheim mitteilt, werden die Arbeiten voraussichtlich sechs Monate dauern. Aufgrund dieser Arbeiten sei zeitweise die Sperrung einzelner Wald- und Reitwege im Umfeld und auch der Zufahrtswege zu dieser Fläche unumgänglich.

Zudem müsse mit erhöhtem Lastverkehr auf Waldwegen im Bereich von Neuschloß sowie im Ulmenweg gerechnet werden. „Die beteiligten Baufirmen sind bemüht, die Einschränkungen möglichst gering zu halten.“ Die Stadt bittet Anwohner und Besucher darum, die Sperrungen zu beachten. red