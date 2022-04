Saisonziel frühzeitig erreicht

Lampertheim. Nachdem man im vergangenen Jahr nur dank einer günstigen Konstellation den Verbleib in der Bereichsliga sichern konnte, hatte es für das Schachteam des VLK Lampertheim in der Saison 2021/22 Priorität, den Klassenerhalt diesmal aus eigener Kraft zu schaffen. Dieses Ziel ist nun nach dem 5:3-Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten SV Hockenheim III bereits nach fünf gespielten Runden erreicht: Mit 8:2-Punkten ist man (als derzeitiger Drittplatzierter) nicht mehr in Gefahr, die Klasse am Saisonende verlassen zu müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem frühen Remis von Josef Bürkelbach (Brett sechs) konnte Horst Meyer (Brett sieben) den ersten vollen Punkt für den VLK buchen. Er profitierte dabei von einem frühen Figurengewinn und konnte dieses Plus im Laufe der Partie zu einem deutlichen Materialvorteil ausbauen. Ein Damenabzugsschach mit weiterem Figurengewinn im 24. Zug und dem drohenden Matt in wenigen Zügen veranlassten seinen Gegner dann schließlich zur Aufgabe.

Die Hockenheimer konnten jedoch postwendend ausgleichen, da Markus Storch an Brett acht seine eigentlich vorteilhafte Stellung gegen seine junge Kontrahentin verspielte und am Ende mit leeren Händen dastand. Da tat es mehr als gut, dass Helmut Walter am zweiten Brett sein gewohnt konsequentes und präzises Druckspiel aufzog, seinen Gegner immer stärker einschnürte und mit der Drohung eines Damengewinns eindrucksvoll zum zwischenzeitlichen 2,5:1,5 erhöhte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach einer weiteren Stunde Spieldauer überschlugen sich dann die Ereignisse: Nachdem Daniel Schuschke (Brett vier), der zunächst sein kämpferisches Potential gezeigt und ein Remisangebot ablehnt hatte, nach einem für ihn sicherlich unbefriedigenden Partieverlauf die Segel streichen musste, sorgte Joachim Sessler am Spitzenbrett für die erneute Führung. Er hatte sich auf ein Duell „Turm und zwei Springer gegen zwei Türme“ eingelassen, was eine sehr exakte Behandlung erforderte. Die bot der VLK-Spielführer dann auch, sodass er in einer beiderseits stark geführten Partie schließlich den vollen Punkt einfahren konnte. Dies war dann auch der Moment, in dem Stefan Lüttgen (Brett fünf) ruhigen Gewissens das Remisangebot seines Gegenübers annehmen konnte.

Jetzt war es an Jörg Moritz am dritten Brett, den Mannschaftssieg sicherzustellen. Die Voraussetzungen dazu waren durchaus erfolgversprechend, denn mit einer Figur im Plus gegen zwei Bauern sollte ein Gewinn möglich sein. Der Schachsportler aus Hockenheim verteidigte sich zwar äußerst hartnäckig und es dauerte einige Zeit, bis Moritz den Schlüssel fand, zwei Bauern erobern und so den 5:3-Erfolg besiegeln konnte.

Damit kann die Mannschaft des VLK Lampertheim nun dem Rest der Saison einigermaßen entspannt entgegensehen. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3