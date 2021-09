Saisonstart für Nachwuchs

Lampertheim. Die Jugendfußballer aus Lampertheim befinden sich wieder im Spielbetrieb. Die C2 der JSG Lampertheim/Hüttenfeld trennte sich in der Kreisklasse von der JSG Schwanheim/Zwingenberg mit 1:1. Leard Pangjaj erzielte den Treffer für die Gastgeber beim Saisonauftakt. In der Vorbereitung unterlagen die Lampertheimer dem gleichen Gegner noch mit 0:11. Eine geschlossene kämpferische Mannschaftsleistung bescherte dem Heimteam den Punktgewinn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Saisonspiel kam es für die E1 des TV Lampertheim (TVL) gleich zum Derby beim FV Hofheim. Aiden Andel und zweimal Carl Schubert trafen für den TVL beim 3:3-Endstand, nachdem die Gäste bereits in der zweiten Spielminute in Rückstand gerieten. Zur Pause lag der TVL dann mit 3:1 in Führung, verlor nach dem Seitenwechsel allerdings komplett den Faden.

Mit 5:2 behielt die SSG Einhausen 2 gegen die E3-Kicker des TVL die Oberhand. Philip Chiorean markierte den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer für die Mannschaft von Trainer Markus Baum. Till Rothenhäuser nutzte einen Volleyschuss nach einem abgewehrten Ball zum zwischenzeitlichen 2:3.

Mit 0:9 kam die C1 des TVL beim Kreisklassenauftakt gegen den JFV Bürstadt unter die Räder. Unglücklich mit 0:1 unterlag die D2 der JSG Lampertheim/Hüttenfeld bei Starkenburgia Heppenheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spielerisch und körperlich waren die Kreisstädter der Mannschaft von Rainer Foss und Guido Zeyer weit überlegen, kamen bei der JSG doch Spieler des jüngeren Jahrgangs zum Einsatz. fh