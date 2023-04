Saisoneröffnung beim Wassersportverein

Lampertheim. Der WSV Lampertheim veranstaltete bei strahlendem Sonnenschein seine Saisoneröffnung auf dem Vereinsgelände am Altrhein. Der Erste Vorsitzende Rainer Vetter begrüßte neben zahlreichen Sportlern und Angehörigen auch viele Vereinsmitglieder sowie Vizepräsident Leistungssport Thomas Sommer vom Hessischen Kanuverband. Als Vertreter der Stadt Lampertheim richtete der Erste Stadtrat Marius Schmidt Grußworte an die Anwesenden. Er betonte die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft und wünschte dem Verein viel Erfolg im neuen Wettkampfjahr. Insbesondere den Umbau der ehemaligen Gaststätte zu Jugend- und Vereinsräumen in Eigenregie findet er beeindruckend. Sportwart Dieter Brechenser berichtete über die Vorbereitung auf die neue Saison mit drei Trainingslagern. Bereits am nächsten Wochenende stehen mit der Lampertheimer Regatta für die Schüler und der internationalen Regatta in Essen ab der Jugendklasse die ersten Wettkämpfe an. Anschließend wurden fünf neue Rennkajaks und ein Kanupoloboot getauft. red (Bild: WSV Lampertheim)

