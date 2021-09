Saisonabschluss beim TC Hofheim

Hofheim. Strahlender Sonnenschein umrahmte das traditionelle Saisonabschlussturnier des Tennisclubs, zu dem sich 20 Spieler und Spielerinnen der verschiedenen Team-Tennis-Mannschaften eingefunden hatten. Gespielt wurde in Doppelpaarungen, die vor jeder Runde neu ausgelost wurden. Etwas mehr als vier Stunden dauerte das Turnier. Insgesamt wurden sechs Runden bei einer Spielzeit von jeweils 20 Minuten ausgetragen.

Im Anschluss trafen sich die Teilnehmer dann mit ihren Familien zum gemeinsamen Abendessen, welches im TCH-Clubheim eingenommen wurde. Sportwart Horst Geyer und der Erste Vorsitzende Peter Bischer nahmen Ehrungen vor. An erster Stelle zeichnete Geyer die erfolgreiche U15 aus, die am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den Tabellenführer BR Erbach die Meisterschaft auf Kreisebene holte. Zur Belohnung gab es jeweils einen Einkaufsgutschein.

Groß war die Freude auch bei der neu gegründeten Damen 30-Mannschaft, der gleich in ihrer ersten Saison der Aufstieg in die Bezirksoberliga gelang. Das Team um Mannschaftsführerin Christina Borowski hatte sich souverän den Titel gesichert. „Dieser Mannschaft ist auch in der Zukunft viel zuzutrauen“, sprach TCH-Chef Peter Bischer seine Glückwünsche aus und überreichte den Spielerinnen einen Verzehrgutschein.

Beim Turnier am Nachmittag war Horst Geyer der erfolgreichste Spieler, blieb wie Helmut Hohmaier, ein Gastspieler aus Bobstadt, bei allen Spielen ungeschlagen. Das Endspiel konnte Horst Geyer an der Seite von Christina Borowski für sich entscheiden. Helmut Hohmaier war mit Nils Schade angetreten. Youngster Nils Schade wurde als erfolgreichster Spieler der Saison geehrt. Er erhielt von Peter Bischer ein Trikot mit der Aufschrift „Mats Wilander“. Der Vorsitzende hob die starke Leistungssteigerung des Jugendlichen, der auch in der ersten Herrenmannschaft zum Einsatz kam, während der Saison hervor. fh

