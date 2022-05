„Safari“ für mehr Wissen

Lampertheim/Biblis/Bürstadt. Neue Wege der Zusammenarbeit gehen die Städte Bürstadt, Lampertheim und die Gemeinde Biblis, die in Zusammenarbeit mit der IHK Darmstadt am Mittwoch, 25. Mai, von 9 bis 13 Uhr zu einer „Wissens-Safari“ in die Lampertheimer Hans-Pfeiffer-Halle einladen. Potentielle Interessenten aus den Bereichen von kleinen oder mittelständischen Unternehmen, etwa aus Einzelhandel, Gastgewerbe oder Dienstleistungen, können sich hier zu wichtigen Themen aus dem Unternehmeralltag informieren und dabei Kontaktpersonen kennenlernen.

Praxisnah geht es unter anderem darum, wie Kundschaft über Social Media erreicht, Produkte online verkauft, angebotene Fördermöglichkeiten aufgegriffen sowie die Digitalisierung und Nachhaltigkeit im jeweiligen Betrieb vorangebracht werden kann. Sechs Themen stehen bei der Erkundungstour zur Wahl, von denen die Teilnehmer vor Ort wiederum drei auswählen und somit individuelle Schwerpunkte selbst setzen zu können, um sich im Unternehmensalltags-Dschungel zu orientieren.

Digitale Lösungen vorgestellt

Wie Firmen über Social Media Kunden erreichen, will die IHK zeigen.

In drei Runden mit jeweils 45-minütigen Workshops geben die Referenten entsprechenden Input. Zur Auswahl stehen Themenfelder wie etwa „Shop vs. Plattform“ oder „Förder- und Finanzierungshilfen“. Darüber hinaus können die Teilnehmer beim Rundgang durch das „Digital-Mobil“ Digitalisierungsbeispiele aus dem Einzelhandel zum Anfassen erfahren. Vorgestellt werden Lösungen, die das Einkaufen unterstützen und verbessern können – darunter ein digitales Kassensystem.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis zum 18. Mai auf der Webseite der IHK Darmstadt, www.darmstadt.ihk.de möglich, die Nummer 24929 ist in das Suchbegriffsfeld einzugeben. red