Sängerquartett stellt Container auf

Hofheim. Von den derzeit gültigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie lässt sich der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz nicht davon abhalten, seine Altpapiersammlung durchzuführen. Bei Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen ist die Aufstellung des Altpapiercontainers am Samstag, 27. November, am gewohnten Platz in der Karlsbader Straße von 9 bis 12 Uhr erneut möglich.

Die Sänger bitten die Bevölkerung darum, das Papier gebündelt oder in Kartons anzuliefern. Helfer zum Entladen sind vor Ort. Um die Abstandsregeln einzuhalten, sollen die Anlieferer im Fahrzeug sitzen bleiben und den Kofferraum entriegeln. Das Quartett macht darauf aufmerksam, dass Verpackungsmittel oder leere Kartonagen nicht angenommen werden. fh