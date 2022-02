Sängerbund feiert in diesem Jahr seinen 130. Geburtstag

Hüttenfeld. In seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld kommende Aktivitäten geplant – trotz der Corona-Pandemie. Erster Vorsitzender Kurt Muntermann wird die für Donnerstag, 10. März, geplante Mitgliederversammlung zwar in den April verschieben müssen, doch das Dampfnudelessen am Samstag, 9. April, soll stattfinden. Hier sollen außerdem die längst fälligen und immer wieder verschobenen Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder vorgenommen werden. Ein Liederabend anlässlich des 130-jährigen Bestehens des Vereins in diesem Jahr soll im Bürgerhaus am Samstag, 9. Juli, präsentiert werden. Wann die Probenarbeit der drei Erwachsenenchöre im März wieder aufgenommen werden kann, muss allerdings noch abgewartet werden. Auch die Jugendabteilung, die „Young Voices“ (Bild), pausiert momentan. Gerade Kinder und Jugendliche sind stark von Corona betroffen, und der Chor will die Belastungen, zum Beispiel durch Quarantäne, für die Familien nicht noch verstärken. Aber Chorleiter Ronald Ehret plant, spätestens Mitte März wieder einsteigen zu können. Vor Weihnachten haben die jungen Sänger noch eifrig geprobt und ein Weihnachtsvideo für die Familien aufgenommen. Fest im Auge haben die „Young Voices“ ein Sommerkonzert am Samstag, 25. Juni, im Bürgerhaus. ron

