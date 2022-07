Sängerbund eröffnet Fest

Hüttenfeld. Am Wochenende, 16. und 17. Juli, feiert die katholische Kirchengemeinde in Herz Jesu Hüttenfeld ihren traditionellen Basar.

Am Samstagabend um 18 Uhr eröffnet der MGV „Sängerbund“ Hüttenfeld mit seinen Chören das traditionelle Pfarrfest. Im Anschluss können sich Gäste auf einen Auftritt der Jagdhornbläsergruppe Schriesheim freuen. Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Herz Jesu Kirche unter Mitwirkung der Viernheimer Kirchenchöre weiter. Am Nachmittag werden der Kinder- und Jugendchor des MGV „Sängerbund“ und die katholische Kirchenmusik Lampertheim das Programm gestalten.

Während der Feier ist für das leibliche Wohl gesorgt, wie die Kirchengemeinde betont. Für die jüngsten Besucher gibt es außerdem eine Kinderecke mit Spiel und Spaß. red