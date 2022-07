Sänger treffen sich

Hofheim. Der Katholische Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ führt am Dienstag, 19. Juli, um 20 Uhr im Canisiushaus seine Jahreshauptversammlung durch. Nach der Begrüßung durch die Erste Vorsitzende Andrea Rank, dem Gedenken an die Verstorbenen des Vereins steht zunächst der Jahresrückblick der ersten Vorsitzenden im Mittelpunkt. Es folgen noch die Berichte des Rechners und der Kassenprüfer sowie Grußworte der neuen Dirigentin Nicole Knecht. Bei den Vorstandsneuwahlen stehen die Ämter der ersten Vorsitzenden, des Rechners, aktiver und passiver Beisitzer sowie Kassenprüfer zur Disposition. Aufgrund der Versammlung beginnt die eigentliche Singstunde des Chores an diesem Abend bereits um 19 Uhr. fh

