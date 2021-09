Sänger sammeln Altpapier

Hofheim. Über mangelnden Zuspruch bei ihrer Altpapiersammlung kann der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz wahrlich nicht klagen. Die Hofheimer nehmen das Angebot an, auch wenn die Sänger nicht mehr persönlich das Altpapier bei den Bürgern abholen können. Scharenweise rollten auch dieses Mal wieder die Pkws an den in der Karlsbader Straße platzierten Container, um den Quartettlern das Altpapier quasi direkt anzuliefern. Der Chor ist sehr dankbar für diese enorme Unterstützung, hat die Aktion doch dringend benötigte Einnahmen für den Männerchor zur Folge. fh (Bild: fh)

