Hofheim. Beim Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz liegen zwar seit Monaten die wöchentlichen Singstunden brach. Ungeachtet dessen führt das Quartett weiter seine im Zweimonatsturnus ausgerichteten Altpapiersammlungen durch.

Fleißige Helfer aus den Reihen des Männerchores warteten auch am vergangenen Wochenende drei Stunden am Container in der Karlsbaderstraße, um das von der Bevölkerung angelieferte Altpapier entgegenzunehmen. Dabei mussten die Anlieferer nicht einmal aussteigen. Es galt lediglich den Kofferraum zu entriegeln und die Quartettler nahmen das Altpapier entgegen.

Der Zulauf und damit die Unterstützung aus der Bevölkerung war enorm. Die Helfer zeigten sich einmal mehr hochzufrieden und hatten sichtlich Gefallen an der Aktion unter freiem Himmel.

Ob bis zur nächsten Altpapiersammelmaßnahme schon wieder gemeinsam geprobt werden darf, bleibt abzuwarten. Die Musiker lassen sich jedenfalls nicht entmutigen. fh

