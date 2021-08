Sänger locken „Iwwa die Gass“

Lampertheim. Das Innenhoffest des MGV 1840 war stest ein Höhepunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender in Lampertheim. Schon im vergangenen Jahr musste das be- liebte Fest der Sänger pandemiebe- dingt ausfallen. Es wäre ein kleines Jubiläum gewesen, denn es hätte zum 30. Mal stattgefunden. So hatte die Sängerfamilie große Hoffnungen auf das Wochenende gesetzt, um wieder einmal richtig feiern zu können.

Umso größer war die Enttäuschung unter den Sängern und Sängerinnen, dass die immer noch bestehenden Coronareinschränkungen es nicht zulassen, ein Fest dieser Größe zu stemmen. „Das unter diesen Umständen benötigte Personal haben wir nicht“, begründete Vorsitzender Holger Schneibel die Absage im Gespräch. Trotzdem war man sich im Verein bald einig, den Anhängern und Freunden einen Ausgleich bieten zu wollen.

„Innenhoffest – Iwwa die Gass“ lautete die kleine Lösung. So konnte man auf Vorbestellung die traditionellen Gerichte am Samstagnachmittag abholen. Im Angebot waren Grillfleisch, Wurstsalat, Schafskäse und Bratkartoffeln aus der Riesenpfanne. Wer wollte, konnte sich auch an der Kuchenbar bedienen. Gute Erfahrungen hatte man schon mit dem Kochkäsessen Anfang des Jahres gesammelt, das unter ähnlichen Regularien ablief, berichtet Schneibel: „Allerdings waren wir damals noch ohne Konkurrenz, denn alle Gaststätten waren geschlossen. Diesmal ist die Sachlage anders. Aber wir haben trotzdem auf einen Erfolg gesetzt, da die Anzahl der Vorbestellungen groß war.“

Seit mehr als 25 Jahren ist der Evangelische Posaunenchor aus Hofheim zu Gast beim Innenhoffest. Auch am Sonntag erfreuten die Bläser die Gäste mit schmissigen Weisen. Man habe auch die zahlreichen Helfer bei ihrer Arbeit mit Musik unterstützen wollen, wie der Vorsitzende Wolfgang Herbert bei der Begrüßung unterstrich. Unter dem Dirigat von Dirk Hindel veranstalteten die Musiker ein stimmungsvolles Hofkonzert.

Holger Schneibel zeigte sich mit der Aktion zufrieden. „Wir wollen einfach zeigen, dass wir noch da sind und haben den doch großen Aufwand gerne in Kauf genommen“, versicherte er zum Abschluss. Immerhin waren über 30 Personen aktiv am Gelingen von „Iwwa die Gass“ beteiligt. sto