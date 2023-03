Die von der Stadt Lampertheim initiierte Aktion „Saubere Gemarkung“ fand in Hofheim weit weniger Zuspruch als in den vergangenen Jahren. 18 freiwillige Helfer waren am Samstagvormittag insgesamt drei Stunden im Hofheimer Gemarkungsgebiet unterwegs, um Unrat einzusammeln, der dann in dem am Feuerwehrgerätehaus aufgestellten Container landete. Die Helfer und Helferinnen rekrutierten sich aus dem

...