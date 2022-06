Sabrina Rodrigues da Silva löst EM-Ticket

Lampertheim. In Solingen fanden die Deutschen Badminton-Meisterschaften der Senioren statt. Nachdem diese Veranstaltung zwei Jahre lang aufgrund von Corona ausgefallen war, freute sich Sabrina Rodrigues da Silva vom Badmintonverein Lampertheim umso mehr, dass sie in diesem Jahr an den Start gehen durfte. Es sollte ein Abenteuer werden. Ganz nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ versuchte sie sich nicht zu viel Druck zu machen – und das zahlte sich aus.

Sabrina Rodrigues da Silva überzeugte bei der Senioren-DM. © BVL

Am ersten Turniertag schaffte Rodrigues da Silva dann sogar den Einzug ins Viertelfinale im Dameneinzel O40. Dort hatte sie im ersten Satz der Begegnung noch Probleme, ins Spiel zu kommen und verlor diesen 11:21. Im zweiten Durchgang fand Rodrigues da Silva dann immer besser ins Spiel und bereitete ihrer Gegnerin einen harten Kampf. Schlussendlich musste sie aber auch den zweiten Satz knapp mit 18:21 abgeben. Mit dem am Ende fünften Platz war die Mannschaftsspielerin des BVL sehr zufrieden, zumal sie sich damit das Ticket zur EM gesichert hat, welche Anfang August in Ljubljana (Slowenien) stattfindet.

Am zweiten Turniertag startete Rodrigues da Silva im Doppel. Bereits im Achtelfinale trafen das Duo aus Lampertheim und Gifhorn auf die späteren Drittplatzierten und schieden aus. Der neunte Platz im Doppel reicht nicht zur direkten EM Teilnahme. Diese kann eventuell noch durch das Nachrückerverfahren ermöglicht werden.

„Mit meinem Wochenende bin ich insgesamt sehr zufrieden. Es war für mich ein Abenteuer bei den deutschen Meisterschaften anzutreten. Dass ich sogar im Einzel die direkte Qualifikation für die EM gelöst habe, ist einfach Klasse“, so die glückliche Rodrigues da Silva nach dem Turnier. red

