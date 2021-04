Rund um die Anatomie

Lampertheim. Ab Dienstag, 20. April, startet die Stadtbücherei wieder mit dem digitalen Angebot für Jugendliche. Die Aktion der Jugendförderung und Stadtbücherei in Kooperation mit der Stiftung Lesen Media.Lab bietet Ideen zum gemeinsamen Austausch. Jeden Dienstag von 15.30 bis 18 Uhr kann man sich digital treffen. Den Link zur Aktion anfordern unter Jugendfoerderung@lampertheim.de. In den kommenden Wochen steht schwerpunktmäßig das Thema „Anatomie“ auf dem Programm. Das digitale Angebot dreht sich dabei rund um die Buchempfehlung der Stiftung Lesen „Anatomie – Das faszinierende Innenleben des Menschen“, erschienen im Gerstenberg Verlag von Hélène Druvert. Es soll versucht werden gemeinsam eine Liste mit Redewendungen zu erstellen, die in der Bücherei ausgestellt werden kann. Nähere Auskünfte erteilt die Stadtbücherei (Telefon 06206/9 35-2 06, Haus am Römer, Domgasse 2, 68623 Lampertheim) oder über E-Mail unter stadtbuecherei@lampertheim.de. red

Info: Jugendfoerderung@ lampertheim.de