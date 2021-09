Rund 400 Meldungen

Lampertheim. Der Reit- und Fahrverein Lampertheim veranstaltet am Wochenende, 18. und 19. September, ein Reitturnier. Bereits im April und Juli fanden auf der Vereinsanlage jeweils Springturniere statt, daher hat sich der Verein nun dazu entschlossen ein reines Dressur-Turnier auszurichten. Ausgeschrieben sind Dressurprüfungen bis zur Leistungsklasse M, wobei diesmal auch die jugendlichen Reiter nicht zu kurz kommen. Diese haben die Möglichkeit, ihr Können in Führzügel-Prüfungen, Einfach-Reiterwettbewerben und Einsteigerprüfungen zu beweisen. Zudem wurden zwei Prüfungen des Förderkreises für Amateur- und Berufsreitsport (FAB) ausgeschrieben. Mitglieder des FAB können am Lampertheimer Turnier-Punkte für den ersten großen Amateur-Cup 2021/2022 sammeln.

Der neue Springplatz wird zu einem Dressurviereck umfunktioniert, so dass die höheren Prüfungen im Freien abgehalten werden können, die Einsteigerprüfungen finden in der Reithalle statt. Insgesamt sind für die beiden Tage rund 400 Voranmeldungen eingegangen. Der Verein erwartet leistungsstarke Reiter der Region und aus den umliegenden Bundesländern, aber auch aus den eigenen Reihen wird die Jugend auf den vereinseigenen Schulpferden an den Start gehen. Die Prüfungen beginnen an beiden Tagen ab 8 Uhr und enden gegen 18 Uhr.

Aufgrund der Pandemie müssen Teilnehmer, Begleitpersonen und Zuschauer die 3G-Regel (geimpft, genesen oder negativ getestet) einhalten. Daher werden beim Eintritt die entsprechenden Zertifikate überprüft, die Corona-Nachverfolgung kann durch Hinterlassen der Kontaktdaten schriftlich oder über die Luca-App erfolgen. Testmöglichkeiten vor Ort werden vom DLRG angeboten. Samstags kann ein Antigenschnelltest zwischen 7 und 14.30 Uhr und sonntags zwischen 7 und 13 Uhr durchgeführt werden.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. red

