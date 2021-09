Ruftaxi wird vermisst

Neuschloß. Mit der Fertigstellung der neuen Bushaltestellen an der L 3110 in Höhe von Neuschloß rechnet die Ortsvorsteherin des Stadtteils, Carola Biehal, in den nächsten Tagen. Bürgermeister Gottfried Störmer informierte in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats vergangenen Donnerstag, Busfahrer könnten die Fußgängerampel per Fernbedienung steuern und auf Rot stellen, um in beide Richtungen auf die L 3110 ausfahren zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Dringend ans Herz“ legte Carola Biehal den Bewohnern des Stadtteils die Empfehlung, den Kiosk am Ahornplatz für kleinere Erledigungen aufzusuchen. Andernfalls könne die Wirtschaftlichkeit nicht gewährleistet werden und die Einrichtung unter Umständen wieder schließen müssen.

Angemerkt wurde in der Beiratssitzung auch, dass von Neuschloß aus kein Ruftaxi mehr geordert werden könne. Offensichtlich sei der Verkehr unverrichteter Dinge wieder eingestellt worden. Davon sei in der jüngsten Sitzung des Aufsichtsrats der städtischen Gesellschaft Verkehr und Tourismus (VTL) nicht die Rede gewesen, zeigte sich Bürgermeister Störmer irritiert.

Klage über Radwege

Mitgliedern im Ortsbeirat, die über den schlechten Zustand des Radweges zwischen Neuschloß und Lampertheim beziehungsweise Hüttenfeld klagten, empfahl er die Nutzung des Mängelmelders auf der Internetseite der Stadt. Er wies darauf hin, dass die Pflege des Radwegs zwischen Neuschloß und Hüttenfeld der zuständigen Behörde Hessen Mobil obliege.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über eine Verzögerung der Sanierung der Altlastenhalde „Roter Hof“ informierte Ortsvorsteherin Biehal. Die Maßnahme sei zurückgestellt worden, bis der Verlauf der geplanten ICE-Trasse feststehe. Auch die Baumaßnahmen an den „Sandgruben“ verzögerten sich in diesem Zuge um ein Jahr. Die Sandgruben befinden sich neben dem Sodabuckel am Waldrand. Von der geplanten Sicherung sind auch Wohngrundstücke im Fichtenweg betroffen. Beim Roten Hof handelt es sich um eine östlich gelegene Fläche im Wald unweit vom Stadtteil. urs