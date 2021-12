Rührende Musik und Texte in der Domkirche

Lampertheim. 180 Besucher haben am Sonntagabend der „Geistlichen Abendmusik“ in der Lampertheimer Domkirche gelauscht. „Das war unter Coronabedingungen ein voll besetztes Gotteshaus“, freute sich Kantorin Heike Ittmann danach im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Lampertheimer Organistin spielte bei dem Konzert zusammen mit Falk Zimmermann, Trompeter am Nationaltheater Mannheim, Werke von Bach, Händel und Corelli aus dem Barock. Dazu trug Pfarrerin Sabine Sauerwein passende lyrische und biblische Texte vor. Besonders rührte die Zuhörer jedoch das romantische Stück „Weihnacht“ von Engelbert Humperdinck und der dazugehörige Text aus der Feder von Adelheid Catharina Maria Wette, der Schwester des Komponisten. Zu der besonderen Stimmung an diesem dritten Adventssonntag trug auch die Beleuchtung mit wechselnden Farbspielen im Inneren der Domkirche bei. / off

