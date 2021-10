Rücksicht auf Feldwegen eingefordert

Lampertheim. Wo Menschen aus unterschiedlichen Gründen aufeinandertreffen, kann es schnell zu Konflikten kommen. Auf Feldwegen sei es immer wieder zu Streit zwischen erholungssuchenden Bürgern und Landwirten gekommen, wie die Stadt Lampertheim berichtet. Um für mehr gegenseitiges Verständnis und ein gutes Miteinander zu werben, hat die Stadt deshalb die Initiative „Rücksicht macht Wege breit“ auf den Weg gebracht.

Landwirte hatten berichtet, dass sich Spaziergänger und Fahrradfahrer beschweren, oder auch die Durchfahrt bewusst blockiert werde, wenn ein Traktor entgegenkommt. Da land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge oft bis zu drei Meter breit sein können, sei die Vorbeifahrt oder das Überholen auf schmalen Straßen wie beispielsweise auf Feldwirtschaftswegen, stark erschwert oder sogar unmöglich. Da die Straßenverkehrsordnung einen Seitenabstand von 1,5 Metern innerorts und zwei Metern außerorts beim Überholen vorschreibe, sei es umso wichtiger, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Verständnis zu zeigen und so das Gefahrenpotenzial zu entschärfen.

An den Wegesrand treten

Mit diesen Piktogrammen bittet die Stadt um Rücksicht auf Feldwegen. © Stadt

Um die Erholungssuchenden für diese Problematik zu sensibilisieren, bringt die Stadt einen mit Schablonen gesprühten Hinweis „Rücksicht macht Wege breit“ auf den Feldwegen an. Mit Hilfe dieser Piktogramme bitten die Landwirte und der Fachdienst Verkehr, Radfahrer, Spaziergänger und in manchen Bereichen auch Reiter bei der Nutzung von Feldwegen auf den Grünstreifen oder an den Wegesrand zu treten, wenn ein Landwirt mit seinem Fahrzeug vorbeifahren möchte. „Wenn wie im Piktogramm dargestellt alle Nutzer einander freundlich grüßen und entsprechenden Abstand einhalten können, sind Feldwege breit genug für alle“, so die Stadt. red