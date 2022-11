Rückkehr auf die Bühne

Hüttenfeld. Nach zweijähriger Pandemiepause will nun auch der Hüttenfelder Theaterverein „ZwiBuR“ (Zwische Bergstroß un Rhoi) wieder die Bühne betreten. Im Frühjahr gab es bereits eine Kabarett-Aufführung, nun sollen die traditionellen Aufführungen in der Weihnachtszeit wieder stattfinden.

Regisseur Bruno Ehret hat hierfür ein Stück neu bearbeitet, das die Gruppe vor 15 Jahren schon erfolgreich aufgeführt hatte. Nun wird es mit zum Teil neuer Besetzung neu inszeniert – mit einer gesunden Mischung aus erfahrenen und jungen Schauspielern.

Vorhang auf für viel Klamauk

Das Stück heißt „Bella Ballermann“ und spielt im Wochenendhaus eines Krimiautors, der dieses Domizil auch für seine Liebschaften nutzt. Als Ehefrau, Schwiegermutter und andere zwielichtige Gestalten auftauchen, sind für Tumult und Klamauk Tür und Tor geöffnet.

Die Aufführungen finden am Samstag, 17., und Montag, 26. Dezember, jeweils um 20 Uhr im Hüttenfelder Bürgerhaus statt. Der Kartenvorverkauf ist am 7., 14. und 21. Dezember jeweils von 16 bis 18 Uhr bei Manuela Ehret in der Blumenstraße 18. Ab dem 8. Dezember werden Vorbestellungen auch telefonisch unter 06256/15 50 angenommen. ron