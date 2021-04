„Rotkehlchen sind Sympathieträger“

Lampertheim. Das Rotkehlchen wurde zum Vogel des Jahres 2021 gewählt. Es war die erste öffentliche Wahl in dem 50-jährigen Bestehen der Aktion, die der Naturschutzbund (Nabu) und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) austrägt. Rund 455 000 Menschen beteiligten sich an der Wahl. 307 Arten standen zur Auswahl, und für die Hauptwahl waren zehn Vogelarten als Finalisten nominiert worden. Unter ihnen waren auch Vögel der Kategorien „gefährdet“ oder „stark gefährdet“.

Das Rotkehlchen, eine Vogelart aus der Familie der Fliegenschnäpper, wurde bereits 1992 zum Vogel des Jahres gekürt. Rotkehlchen werden als „nicht gefährdet“ eingestuft, da sie relativ häufig vorkommen. Dieter Melchior, Vorstandsmitglied der Lampertheimer Nabu-Gruppe, nimmt an, dass der rundliche, aufgeweckte Singvogel mit seiner orange-roten Kehle und seinen schwarzen Kulleraugen ein Sympathieträger ist. Durch sein hübsches Aussehen verbreite er einen gewissen Zauber. Ein Unterschied zwischen Männchen und Weibchen sei nicht einfach festzustellen. „Das Rotkehlchen hat seinen Lebensraum in großen Gärten, in Mischwäldern und Parks“, weiß Melchior. Er konnte den heimischen Singvogel schon an seinem Futterhäuschen im Garten, am Waldrand und auf dem Biedensand entdecken: „Holt sich das Rotkehlchen Futter, taucht es spontan auf, und zack, ist es wieder verschwunden.“ Denn das Rotkehlchen verstecke sich gerne im Gestrüpp. Seine Hauptnahrungsquelle seien Würmer und Insekten.

Neugierig und zutraulich

Manche gefiederten Freunde wie die Spatzen seien nicht zu überhören, da diese meistens in Trupps erscheinen, aber ein Rotkehlchen sei eher ruhig. In Parks dagegen könnten Rotkehlchen richtig neugierig und zutraulich werden, sagt der Naturschützer. Und wenn es darum gehe, ihr Revier abzustecken, könne das niedliche Kerlchen sehr aggressiv werden. „Bei heftigen Revierkämpfen zwischen Artgenossen oder anderen Singvögeln kann sogar Blut fließen“, erklärt Melchior. Mit seinem Gesang und seinem aufgeplusterten roten Brustlatz wolle das Rotkehlchen beeindrucken.

Bei Alarm wird es laut

Wenn das Männchen eine Partnerin sucht, nehme seine Gesangsaktivität zu. Das Weibchen mache während der Balzzeit mit feinem Gesang auf sich aufmerksam. Überhaupt sei der unterschiedliche Gesang ein wahres Erlebnis. Drohe Alarm, werde das Trillern laut und schrill, mit aufeinanderfolgenden hohen Tönen, die in einem perlenden Abschnitt enden. Das Rotkehlchen zeige sich vor allem früh morgens und später am Abend. „Dann können wir die attraktiven Singvögel hoch oben in den Baumwipfeln bewundern und singen hören“, sagt der Fachmann abschließend. roi

