Rote Nadeln als Warnsignal

Lampertheim. Die Lampertheimer Bürger schätzen ihren Wald. Das konnte man bei der Waldbegehung unter Führung von Vertretern des Forstamts feststellen. Der Einladung von Stadtverordnetenvorstehers Franz Korb waren zahlreiche Bürger gefolgt, darunter Fraktionsmitglieder aller Parteien sowie Bürgermeister Gottfried Störmer. Die fachliche Führung hatten Forstamtsleiter Ralf Schepp und der zuständige Revierförster für den Stadtwald, Volker Harres, übernommen.

Zehn Stationen umfasste das Waldbegehungsprogramm. Dabei ging es um die Themen Wiederaufforstung, Trockenschäden, Naturverjüngung, Pilzinfektionen, Borkenkäferbefall sowie Jagd und Schutzeinrichtungen gegen Wildverbiss. Am Sodabuckel in Neuschloß wurde der erste Halt eingelegt. Hier war der Waldrand einst komplett abgebrannt.

Die Folgen sind augenscheinlich noch immer zu sehen. Es dauere 50 Jahre, bis sich der Rand regeneriert, meinten die Forstexperten. Die Trockenheit habe hier besonders große Angriffsflächen und begünstige dadurch auch den Schädlingsbefall. Pilzinfektionen und Diplodiabefall, erkennbar an roten Nadeln der Kie- fern, haben sichtbare Folgen hinter- lassen. Wildverbiss und Verjüngung waren ein Thema der nächsten Stati- on. Mit Plastikröhren oder Zäunen versucht man, die jungen Triebe zu schützen. Dabei spielt der Wildbe- stand eine große Rolle, wobei die Abschussquoten von der Unteren Jagdbehörde festgelegt werden.

Ungeliebte Traubenkirsche

Mischwald ist das Rezept, mit dem die Förster den Wald für den Klimawandel fit machen wollen, wobei sich die massenhafte Verbreitung der Traubenkirsche ungünstig auswirke. Man müsse den normalen Setzlingen vier Jahre Vorsprung geben, um der schnellwachsenden Kirsche zu entkommen. Deren Laub sei zusätzlich giftig und töte beim Ab- fall Samen anderer Bäume.

Erschwerend für den Forstbetrieb ist die wirtschaftliche Nutzlosigkeit der Baumart. Fragen nach dem Holzeinschlag beantworteten die Förster insofern, als lediglich 53 Prozent des möglichen Einschlags genutzt würden. Die Kosten für eine Wiederaufforstung bezifferte Volker Harres mit 20 000 bis 25 000 Euro pro Hektar. Dazu gehöre auch die Bodenvorbereitung und Einzäunung gegen Verbiss. Bürgermeister Gottfried Störmer brach hier eine Lanze für die Jagdpächter, die sich den Anforderungen der Waldpflege stellten und den Tierbestand in Maßen hielten. Gleichzeitig erschwere die Freizeitnutzung durch Waldbesucher den Jagdbetrieb. Alle Interessengruppen müssten gemeinsam dazu beitragen, den Wald zu schonen und zu schützen.

Auch an den folgenden Stationen ging es um Aufforstungen oder Schäden durch Sturm, Traubenkirsche oder Trockenheit. Zwei Hektar Traubenkirsche wurden herausgerissen, berichteten die Förster. Eine Eichenschonung habe sich als Erfolg herausgestellt, wofür es auch Fördergelder vom Bund gebe. Alleine 2020/2021 seien 47 000 Bäume gepflanzt worden. Die Buche, einst „Mutter des Waldes“ genannt, habe allerdings keine Zukunft im Stadtwald mehr. Ausgedörrte Kronen waren tatsächlich allenthalben zu sehen. Eine Aufspiegelung des Grundwasserspiegels durch Rheinwasser sehen Schepp und Harres kritisch. Solche großen Flächen könne man damit nicht abdecken. Laut Bürgermeister Störmer zahlen die Lam- pertheimer zehn bis zwölf Cent pro Kubikmeter Wasser für die Infiltration von Rheinwasser. Frankfurt und Wiesbaden bezögen Trinkwasser aus dem Ried, zahlten aber keine Sonderabgabe.

Verantwortung wahrnehmen

Sturmschäden und Stilllegungsflächen waren am Ende der Tour zu besichtigen. 13,6 Hektar Waldes sind mittlerweile nicht mehr bewirtschaftet, dafür gibt es Ökopunkte. Alles in allem gibt der Wald ein besorgniserregendes Bild ab und stellt die Forstwirtschaft vor schwierige Aufgaben. Am Ende der Tour brachte es Parlamentschef Korb auf den Punkt: „Wir müssen uns kundig machen, um die richtigen Entscheidungen für den Wald zu treffen. Wir haben eine Verantwortung für die kommende Generation“.