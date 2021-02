Lampertheim. Zum 40. Geburtstag ihres Service-Clubs haben die Lampertheimer Rotarier ihren 40. Baum im Rotary-Hain auf dem Areal des alten Stadtfriedhofs gepflanzt. Dort stehen inzwischen Mandelbäumchen, Zierkirsche und Co. und werden in Zusammenarbeit mit den Gärtnern der Technischen Betriebsdienste gepflegt – vor Sonnenbrand mit einem Anstrich geschützt, mit Stützpfählen gesichert und mit einem Bewässerungssystem versehen.

„Zum 25. Jubiläum hat der Rotary-Club den Hain mit 25 Bäumen bestückt“, erklärte der Präsident, Bürgermeister Gottfried Störmer, bei der Jubiläumsaktion. Viele der Bäume sind Ulmen. Denn der Standort sei für diesen Laubbaum optimal geeignet.

Präsident Gottfried Störmer und Edgar Exle bei der Baumpflanzaktion im Rotary-Hain zum 40-jährigen Bestehen des Service-Clubs. © Rosi Israel

Ulmen sind europaweit vom Aussterben bedroht. 2019 wurde die Ulme Baum des Jahres. In der Mythologie spielt der Laubbaum eine wichtige Rolle. Die Ulme ist unter anderem ein Symbol für Tod und Trauer. Sie dient in alten Geschichten aber auch Feen und Waldgeistern als Aufenthaltsort und gilt als Schutzbaum für Höfe.

Steckling eines Walnussbaums

Der 40. Baum war nun ein Exemplar aus dem Garten des Mitglieds Edgar Exle. Dessen 90-jähriger Walnussbaum war im Hitzejahr 2017 abgestorben. Doch zuvor hatte der passionierte Hobbygärtner drei Ableger sprießen lassen. Diese neuen Lebewesen haben für Exle einen besonderen Wert. Nun soll einer der Stecklinge im Rotary-Hain zu einem großen Baum heranwachsen.

Das frisch gesetzte Walnussbäumchen musste bei der Jubiläumsaktion nur etwas angegossen werden, denn während der Pflanzung kam auch Nass vom Himmel. Die Rotarier berichteten, dass die Clubmitglieder beispielsweise im Rahmen der Freiwilligentage der Metropolregion in den vergangenen Jahren zahlreiche Baumaßnahmen in dem Hain durchgeführt hätten. 2014 krempelten sie außerdem an mehreren Wochenenden für ihr „hands-on-Projekt“ die Ärmel hoch und schafften einen befestigten Weg durch den Hain. Des Weiteren wurden Randsteine gesetzt und zwei Parkbänke gespendet. In Absprache mit der Stadt Lampertheim legten die Rotarier auch eine Steinmauer für Amphibien an, später kam ein Platz zum Verweilen für Besucher dazu.

Die Bautätigkeiten sollen fortgesetzt werden. Denn es sei ein nachhaltiges Projekt und eine „Win-win-win-Situation“, sagte Gottfried Störmer. Das Anlegen des Wäldchens mache den Mitgliedern Spaß und sie arbeiteten in Freundschaft zusammen. Die Aktionen kämen aber auch dem Gemeinwesen zugute und die Stadtgärtner unterstützten die Rotarier.