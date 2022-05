Rosengarten feiert

Rosengarten. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kann am kommenden Samstag, 21. Mai, in Rosengarten wieder eine Erdbeerkerwe stattfinden. Und das gleich voller Glanz, denn zum Auftakt werden Erdbeerprinzessin Lucy I. und Erdbeerprinz Tom I. inthronisiert.

Erdbeerkerwe 2019: Prinzessin Emilia I. (v.r.) ihre Schwester Sophia und ihre Vorgängerin, Prinzessin Miriam. © Israel

Das Motto in diesem Jahr ist „Kerwe unner uns“, erklärt Ortsbeiratsvorsitzender Oliver Schmitt die etwas kleinere Ausgabe in diesem Jahr. Das Fest sei überhaupt nur möglich wegen der großen Unterstützung aus der Bevölkerung, aus den beiden Vereinen, TGV Rosengarten und FC Waldesruh, der Elternschaft des Kindergartens Rosengarten und der Hilfestellung der Stadtverwaltung, so Schmitt in einer Mitteilung.

Das Fest beginnt am Samstag um 14 Uhr in der Rheingoldstraße mit der Inthronisierung von Prinz und Prinzessin. Mit dabei sein werden Erster Stadtrat Marius Schmidt, Oliver Schmitt und die Kindertanzgruppen des TGV Rosengarten. Danach steht um 15.30 Uhr eine Talentshow auf dem Programm, um 18 Uhr ein Erdbeer-Kerwe-Quiz und ab 20 Uhr die After-Show Dance Night. off