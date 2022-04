Rollstuhlente setzt Zeichen

Lampertheim. Im Lampertheimer Inklusionscafé wurde zum wiederholten Mal von der „Café-Band“ Live-Musik dargeboten.

Dieses Mal waren Berenike Jakob und Michael Gergenreder (Gesang), Joachim Sum (Gitarre), Hans-Peter Deubel (Gitarre), Marvin Baus (Cajon) und Günther Baus (Piano) dabei. Ein breites Titelspektrum von „Can you feel the love tonight?“ von Elton John aus dem Musical „König der Löwen“, der Klassiker „Summer Wine“ von Lee Hazlewood und Nancy Sinatra bis zu „Seven Nation Army“ von The White Stripes wurde performt.

Für die Kinder hatte die Jugendförderung unter der Leitung von Susanne Camus eine Bastelaktion vorbereitet, in der das Symbol der Inklusion in Lampertheim, eine Rollstuhlente, aus Pappmaché nachgebaut wurde. Die Rollstuhlente der Marke Lilalu wird zukünftig in Lampertheim überall auftauchen, wo es um die Belange von Menschen mit Behinderungen geht. Der Nachwuchs war hiervon begeistert, und die Eltern mussten danach für die Reinigung der Kleister verschmierten Hände sorgen. Ein Bewirtungsteam der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) hatte ein Kuchenbuffet vorbereitet. Die Kuchen wurden von der NRD, der Caritas und des Behindertenbeirates angeliefert. Aufgrund des schlechten Wetters musste die Veranstaltung im inneren abgehalten werden. Die Veranstalter hoffen jedoch, dass beim nächsten Inklusionscafé am 6. Mai von 15 bis 17 Uhr wieder eine zusätzliche Bestuhlung im Innenhof der Zehntscheune möglich sein wird. red

