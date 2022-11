Rohrbruch in Chemiestraße

Lampertheim. Ein Rohrbruch in der Chemiestraße hat am Sonntag die Wasserversorgung in Lampertheim beeinträchtigt. Wehrführer Thorsten Gutschalk teilte auf Anfrage mit, Anwohner in der Kernstadt und in den Stadtteilen hätten am Vormittag darüber geklagt, dass wenig Wasser aus den Leitungen komme, beziehungsweise dass der Wasserdruck geringer als üblich war. Die Beschwerden seien an Energieried weitergegeben worden. Deren Fachleute hätten schließlich das Leck verortet und Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben. Das Problem sei im Laufe des Tages behoben worden, so dass sich der Wasserdruck in Lampertheim weitgehend normalisiert habe. Der Grund für den Wasserrohrbruch war zunächst unklar. wol

