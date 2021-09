Neuschloß. In Neuschloß wurde kein Kirchengebäude errichtet, dafür ein Schloss. Darum heißen die Veranstaltungen zur Kerwe am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September, „Rock im Schlosshof“. Ausrichter sind die Mitglieder der Aktionsgruppe Die Meute. Vor der Pandemie hatte die Meute einen Stand im Kerwe-Dorf auf der Römerstraße bewirtschaftet.

„In diesem Jahr heißen die Feierlichkeiten ‚Kerwe überall‘, und ‚Rock im Schlosshof‘ ist unser Beitrag dazu“, erklärt Meute-Vorsitzender Rolf Wegerle im Pressegespräch. Für ihre zwei Kerwe-Tage hat die Meute ein attraktives Programm aufgestellt. Um wetterunabhängig zu sein, werden Zelte im Schlosshof aufgestellt. Ein Grillteam wird an beiden Tagen Bratwürste brutzeln. Am Sonntagvormittag lädt die Aktionsgruppe zum Frühschoppen ein. Außerdem spielen die Bands Rockfeld und always chilled. Peter Gutschalk hat ein Rock-Kabarett zusammengestellt und tritt damit am Sonntagvormittag auf der Schlosshofbühne auf. Auch er bringt eine Band mit.

Nun hoffen die Mitwirkenden, dass sich viele Besucher auf den Weg zur Kerwe in Neuschloß machen. Schließlich wollen sie es ordentlich krachen lassen. Die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung wird ein wesentlicher Bestandteil der Aktionen sein, verdeutlicht Wegerle. Auch die Kontaktdaten der Besucher müssen erfasst werden, um eine eventuelle Nachverfolgung gewährleisten zu können. Der Zutritt auf das Kerwe-Gelände erfolgt über die Luca-App oder über ein Formular.

Außerdem weist Wegerle darauf hin, dass die Bus-Linie 644 von Lampertheim nach Neuschloß genommen werden kann. Der Bus verkehre stündlich. roi

