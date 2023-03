Rita Rössling stellt aus

Hüttenfeld. Die Hüttenfelder Künstlerin Rita Rössling präsentiert ihre Arbeiten „ZEFO23“ (Zeichnungen und Fotos 2023) in der Mannheimer Kunstgalerie „kunst@work“. Am 10. März, 19 Uhr, feiert sie ihre Vernissage.

Rita Rössling ist eine vielfältige Künstlerin und hat mit ihren Schöpfungen zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland bereichert. „Meine aktuellen, farbintensiven Arbeiten sind verpackt. Es sind großformatige Drucke auf Alu Dibond“, erklärt Rita Rössling. Bei ihrer dritten Ausstellung in der Galerie kunst@work in Mannheim-Lindenhof zeigt sie abstrakte fotografische Arbeiten von explosiver Farbintensität. Kontrastierend dazu setzt sie ihre Zeichnungen in Schwarz-Weiß. Die schöpferischen Arbeiten geben ihren Blick auf ihre Umwelt wieder.

Die Ausstellung in der Meerfeldstraße 39 ist vom 10. März bis zum 10. Juni zu sehen. Öffnungszeiten von kunst@work sind montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr sowie nach Absprache. roi