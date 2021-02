Lampertheim. Sich auf sich selbst besinnen, die eigenen Wünsche und Ziele erkennen und benennen – das kann für die eigene Zufriedenheit enorm wichtig sein. Das haben die Lampertheimerin Heike Hensel und die Bürstädterin Stefanie Engert in der Corona-Krise und der für sie damit verbundenen Entschleunigung ihres Alltags erlebt und zu einer Geschäftsidee weiterentwickelt. Gemeinsam haben sie „Gelée Royale“ gegründet.

Gelée royale bezeichnet ursprünglich den besonderen Futtersaft, mit dem Bienen ihre Königinlarven füttern. Das ist die „Essenz, die Entwicklung verheißt“, schreiben Hensel und Engert auf ihrer Homepage. Sie verstehen sich ebenfalls als Unterstützerinnen eines persönlichen Entwicklungsprozesses, deswegen haben sie sich für diesen Firmennamen entschieden. „Wir sind alle Arbeiterinnen, aber in jeder von uns steckt auch eine Königin“, sagt Engert im Gespräch mit dieser Redaktion. Das Produkt von Gelée Royale ist ein Workshop-Konzept. In ihren Workshops, die coronabedingt derzeit online stattfinden, helfen die beiden Frauen den Teilnehmern, ihre Visionen zu finden, zu gestalten und umzusetzen.

Dazu nutzen sie sogenannte Vision Boards. Das sind Tafeln, die die Teilnehmer individuell gestalten, indem sie ihre Ziele und Wünsche formulieren und darstellen. Die Ergebnisse sind so unterschiedlich wie die Teilnehmer und ihre persönlichen Vorstellungen von sich und ihrem Leben. Während der eine vielleicht eine Leinwand kunstvoll gestaltet, dekoriert die andere eine Pinnwand mit für sie wichtigen Elementen. Das einzig Wichtige ist: Jeder und jede versucht, in sich hinein zu hören und herauszufinden, was ihm oder ihr im Leben wichtig ist, welche Dinge er oder sie gerne ändern möchte, um zufriedener zu leben.

Plötzlich mehr Ruhe

Heike Hensel, die auch stellvertretende Abteilungsdirektorin bei der Commerzbank in Frankfurt ist, ist schon längere Zeit als Künstlerin aktiv. Neben Collagen und Ölbildern gehören Vision Boards schon seit einiger Zeit zum Portfolio der 52-Jährigen. Mit Stefanie Engert verbindet sie seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Die 45-Jährige ist promovierte Biologin, hat sich aber schon vor mehr als zehn Jahren zur Yoga-Lehrerin ausbilden lassen. „Im Herbst 2019 hatte ich meine ersten eigenen Räumlichkeiten für meine Yoga-Kurse eingerichtet. Alles war gerade super im Flow, als Corona kam“, berichtet Engert.

Für Hensel bedeutete die Krise mit einem Mal mehr Zeit und Ruhe, durch das Homeoffice entfiel das Pendeln nach Frankfurt. „Das Runterfahren habe ich als Chance gesehen, mich auf mich selbst zu besinnen“, sagt Hensel und Engert ergänzt: „Ich musste mich entscheiden: Will ich depressiv werden oder diese Zeit als Chance begreifen? Ich glaube ganz fest: Das Ganze hat einen Sinn.“

Selbstständigkeit gewagt

Für beide steht fest: Ohne die Krise hätten sie nicht ihre Geschäftsidee entwickelt, nicht den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und beide sind überzeugt: „Das ist nicht das Ende der Welt, sondern eine große Veränderung, an der wir wachsen.“ Für alle, die schon vorher unglücklich oder unzufrieden waren, könne die Corona-Krise eine Chance sein, sagen Hensel und Engert. Jetzt, mitten in der anhaltenden Krise sei gerade der richtige Zeitpunkt, um etwas zu verändern, sich grundlegende Fragen zu stellen: Wer bin ich? Was will ich? Wo will hin? Mit ihren Workshops, in denen Engert auch Elemente aus dem Yoga und der Meditation einbringt, wollen die beiden Frauen den Teilnehmern helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Die mitunter ganz kleinen, einfachen Ziele werden formuliert und in den Vision Boards dargestellt. Die dienen dann, indem sie an einem zentralen Platz in der Wohnung gut sichtbar aufgehängt oder aufgestellt werden, als allgegenwärtige Erinnerung an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse – um sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus den Augen zu verlieren.

Hensel und Engert haben selbst ein ganz klares Ziel vor Augen: Sie möchten von ihren Workshops leben können und sie, wenn die Pandemie es wieder zulässt, an schönen, inspirierenden und wohltuenden Orten veranstalten.

An Orten, an denen es leicht fällt, sich auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu besinnen – auch wenn der Alltag wieder hektischer, ablenkender und umtriebiger ist – ohne die Zwangsentschleunigung durch Corona.