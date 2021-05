Rettet unsere Strandbar!

Zum Thema Strandbar.

Mit Entsetzen konnte ich der Presse entnehmen, dass ein Teil der Strandbar auf dem Lampertheimer Freibadgelände illegal sein soll. Was haben wir für schöne, entspannte Tage und Abende dort verbracht. Wie viele dankbare Menschen haben wir in dieser Zeit gesehen. Es war ein willkommener Ausgleich zu dem Corona-Alltag. Ferien wie im Urlaub, und das vor der Haustür mit Strandfeeling. Es war und ist Erholung pur. Ganz oft bin ich mit Familie und Freunden im Herbst und Winter an der Strandbar vorbeigelaufen und wir haben uns auf diesen Sommer gefreut, wenn Corona es hoffentlich zulässt, uns zu sehen.

Warum lässt man nicht die Bürger über die Zukunft der Strandbar entscheiden? Ich bin mir sicher, dass Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Unterschriften zusammenkommen, die sich dafür aussprechen, die Strandbar zu erhalten. Wen hat sie denn gestört im vergangenen Jahr? War nicht die Schallkulisse im Schwimmbad mindestens genauso laut? Ich und viele andere bitten die Politiker in Lampertheim, sich dafür einzusetzen, die Bar zu erhalten. Sie ist die einzige Einrichtung dieser Art im Umkreis.

Lampertheim steht nicht günstig da, die umliegenden Städte haben uns längst abgehängt. Es tut mir weh, wenn ich sehe, was in Bürstadt gerade passiert. Die Nachbarstadt haben wir früher belächelt – und heute? Also, liebe Politiker in Lampertheim, bewegt Euch, geht in Euch und findet eine Lösung, mit der alle leben können. Erhaltet das Freibad, das Hallenbad und die Strandbar! Lampertheim wird es auch danken!

