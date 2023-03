Retter mit Mut, Verstand und Teamgeist

Wenn sich Politiker von regionaler und überregionaler Bedeutung bei einer Veranstaltung einfinden, steht Großes bevor. So am Samstag, als Ehrungen zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim im Bürgerhaus des Lampertheimer Stadtteils auf dem Programm standen. Eigentlich sollte das Jubiläum der am 1. April 1896 gegründeten Wehr schon vor zwei Jahren begangen werden. Das war

...