Rekord bei Mitgliederzahlen

Hofheim. Einen reibungslosen Verlauf nahm die Jahreshauptversammlung des Turnvereins. TVH-Vorsitzender Markus Reis freute sich insbesondere über die Teilnahme der Ehrenmitglieder Gisela Schacherl, Winfried Seip, Anette Mecke, Werner Klmanietz, Jürgen Mecke, Manfred Schober und Ingrid Bamberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im vergangenen Jahr verlief der Übungs- und Veranstaltungsbetrieb mit Ausnahme der Fastnachtsveranstaltungen fast wieder auf dem gewohnten Niveau. Das Corona zum Opfer gefallene 125-jährige Vereinsjubiläum wurde durch die Ausrichtung des Bergsträßer Turnfestes gewürdigt. Reis lobte den perfekten Verlauf dieser Großveranstaltung, die nur durch die tatkräftige Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer aus den Reihen des TVH unter der Federführung von Ingrid Bamberg gestemmt werden konnte.

Finanziell auf gesunden Beinen

Im Rahmen des Arbeitskreises Hofheimer beteiligte sich der TVH an gleich drei Veranstaltungsformaten, so beim erstmals durchgeführten „Rund um Hofheim mit Genuss“, der Howwemer Kerb und dem Weihnachtsmarkt.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Howwemer Kerbeborsch und Mädels Neue Kräfte voller Tatendrang Mehr erfahren

Während die Mitgliederzahlen in vielen Vereinen in Coronazeiten eingebrochen sind, verzeichnet der Turnverein enorme Zuwächse und vermeldet am 1. März mit 1239 Mitgliedern einen neuen Höchststand. Den Rahmen der Jahreshauptversammlung nutzt TVH-Chef Markus Reis dazu, verdiente Mitglieder zu ehren. Gisela Schacherl hält den Turnverein seit 75 Jahren die Treue, Manfred Schober seit 60 Jahren. Das Ehepaar Georg Kreider, seit 75 Jahren im TV Hofheim und Helga Kreider (70 Jahre) konnte die Auszeichnung krankheitsbedingt nicht persönlich entgegennehmen.

Finanziell steht der Turnverein auf sehr gesunden Beinen, wie Geschäftsführer Timo Klimanietz bestätigte. Eine Rollrutsche ist bestellt. Einnahmen rekrutierte der größte Verein Hofheims aus dem Turnfest und der Kerb. Nicole Bittmann und Regine Kraus hatten die Kasse geprüft, die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Neue Kassenprüfer sind Regine Kraus und Stefan Ofenloch.

Im Sommer beabsichtigt der Verein, ein Feriencamp am Edersee durchzuführen. Die Planungen der Vereinsveranstaltungen sollen auf mehrere Schultern verteilt werden. Renovierungsarbeiten stehen in dem vom Vogelverein erworbenen Vereinsheim „Am Amselpfad“ an, um Grundstück und Gebäude für die Vereinszwecke zu modernisieren. Das Inventar sieht Timo Klimanietz auf einem guten Niveau, will diesbezüglich aber nicht nachlassen, sondern weiter aufrüsten. Optimistisch blickt der Vorstand auf die dieses Jahr durchzuführenden Veranstaltungen, nur bei der Kerb sei fraglich, ob das gewohnte Angebot aufrecht erhalten werden kann.

Als größte Herausforderung bezeichnete Klimanietz die anstehende Renovierung der Sporthalle mit der damit verbundenen knapp halbjährigen Hallenschließung. Am Dienstag, 2. Mai, soll es hierfür eine Informationsveranstaltung in der Sporthalle für die nutzenden Vereine geben. Drei Fahrradtouren und fünf Wanderungen führte die von Anette Mecke geleitete Wanderabteilung im Jahr 2022 durch. Ab April 2023 sind weitere Fahrradtouren geplant, für Samstag, 17. Juni, ist die Weinwanderung terminiert. fh