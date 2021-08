Reise in ein Universum

Lampertheim. Der Orgelsachverständige der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Thomas Wilhelm (Bild), ist am Sonntag, 22. August, beim 17. Lampertheimer Orgelsommer zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Domkirche. Das Schwerpunkt-Thema „Universum Orgel“ hat Wilhelm wörtlich ausgelegt. Er spielt einen Sonnen-Hymnus (Drischner), Sun Dance (Chilcott), Etoile du Soir (Viernes), Clair de lune (Karg-Elert) sowie Werke von Höller und Bach. Somit steht nicht nur ein Gang durch das Universum, sondern auch durch die musikalischen Epochen an.

Thomas Wilhelm ist als Konzertorganist unterwegs. Er studierte in Frankfurt und Heidelberg, wo er auch das Fach Orgelkunde unterrichtet. Zudem arbeitet er als Kirchenmusiker in Bad Vilbel. Als Verfasser zahlreicher instrumentenfachlicher Beiträge hat er sich einen Namen gemacht, ebenso mit CD- und Rundfunkaufnahmen.

© Privat

Das Konzert wird von cultur communal der Stadt Lampertheim unterstützt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bei Heike Ittmann per E-Mail an heikeittmann@gmail.com oder telefonisch unter der Nummer 06206/15 73 01 ist unter Nennung von Name, Adresse, Telefonnummer und Personenzahl zwingend erforderlich. Ebenso muss am Einlass ein negativer Test beziehungsweise ein Impf- oder Genesenennachweis vorgezeigt werden.

Am Sonntag, 29. August, findet das Abschlusskonzert mit Heike Ittmann statt, die Werke von Buxtehude, Bach, Liszt und Dupré zu Gehör bringen wird. Im Anschluss an die Konzerte lädt der Förderverein bei gutem Wetter zum gemütlichen Ausklang auf dem Domplatz bei einem Glas Wein ein. red

