Reigen an Ehrenbriefen

Lampertheim. Mit Blick auf die Verleihung von Landesehrenbriefen nimmt die Stadt in diesen Tagen eine besondere Stellung in Südhessen ein. So wurden mit Heinz Staab und Heinz Hasselwander zwei langjährige Mitglieder des Angelsportvereins 1920 Lampertheim (ASV) von Landrat Christian Engelhardt (CDU) für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. „Beide haben das Vereinsleben des ASV 1920 mehr als 28 Jahre lang gestaltet und maßgeblich geprägt und waren auch darüber hinaus ehrenamtlich aktiv“, sagte der Landrat und fügte hinzu, die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Menschen sei ihnen gar nicht hoch genug anzurechnen. „Denn sie und unsere Vereine stärken den sozialen Zusammenhalt und sind unverzichtbar für eine liebens- und lebenswerte Gesellschaft.“

Das gilt auch für Helga Mrotzek, die jahrelang die Geschicke des Tennisclubs Rot-Weiss Lampertheim (TC) gelenkt hatte. Der Landrat hob hervor, die Auszeichnung mit dem Landesehrenbrief durch den Ministerpräsidenten sei Mrotzeks langjähriger ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein geschuldet, sowie ihrer sportlichen Leistungen. Seit 1988 ist Helga Mrotzek im Verein, 2001 nahm sie ihre Vorstandstätigkeit auf, die zum Vorsitz von 2005- 2022 führte. Zahlreich waren die schwierigen Ereignisse in der Zeit, welche die Vorsitzende in den 17 Jahren maßgeblich beeinflusste, wie Engelhardt betonte. Dazu gehören die Sanierung des Vereinshauses und die Installierung einer Photovoltaikanlage genauso wie die Erhaltung der Tennisplätze, die auf einem unsicheren Grund der ehemaligen Mülldeponie gegründet wurden. sto

