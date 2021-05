Regierungspräsidium verlangt ausgeglichene Haushalte

Lampertheim. Am 25. Februar von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, liegt der Haushaltsplan für das laufende Jahr noch beim Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde. Der Etat 2021 ist mit einem Defizit von 2,6 Millionen Euro kalkuliert (wir haben berichtet). Ein Haushaltssicherungskonzept wird nach dem Finanzdezernat der Lampertheimer Stadtverwaltung nicht benötigt, sofern mit Blick auf die Finanzplanung für die Jahre bis 2024 wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden kann.

Davon geht Fachbereichsleiter Gregor Ruh aus. Hierfür benennt er vier Kriterien: So soll der Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2,7 Millionen Euro in Anschlag gebracht werden, um die negativen Jahresabschlüsse 2019 und 2021 teilweise zu kompensieren. Defizitmindernd auswirken sollen sich auch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 460 auf 550 Punkte sowie die Deckelung der Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Mit einem solchen Szenario will die Stadt erreichen, dass die Genehmigungsbehörde einen Haken an den diesjährigen Haushaltsplan macht. Gesetzt den Fall, der Haupt- und Finanzausschuss stimmt in seiner Sitzung am heutigen Mittwochabend zu und die Stadtverordnetenversammlung folgt ihm an diesem Donnerstag, erwartet Fachbereichsleiter Ruh eine Genehmigung bis Mitte Juni. Auswirkungen könnte das späte Inkrafttreten des Etats indes auf die Umsetzung der für 2021 geplanten Maßnahmen haben. Hier erwartet Ruh eine möglicherweise geänderte Priorisierung von Investitionsvorhaben.

Mit ihrer Genehmigung des Konzepts der Lampertheimer Stadtkämmerei würden die parlamentarischen Gremien demnach eine Erhöhung der Grundsteuer B und damit einen steuerlichen Mehrbetrag von insgesamt etwa einer Million Euro beschließen. Gleichwohl macht Gregor Ruh auf Anfrage dieser Redaktion deutlich, dass das Instrument der Steuererhöhung bereits vor den schwierigen Corona-Jahren eingesetzt worden sei, ohne dass es tatsächlich zu einer Erhöhung gekommen wäre. Dies deshalb, da sich die Wirtschafts- und Steuerdaten im Verlauf der Haushaltsjahre günstiger entwickelt hätten als ursprünglich geplant. Ruh geht davon aus, dass dieser Effekt im Zuge der wirtschaftlichen Erholung auch für die kommenden Jahre eintreten wird.

Vor den Kommunalwahlen hatten die Vertreter der Parlamentsfraktionen allerdings in erster Linie Stellung gegen eine – auch nur theoretische – Steuererhöhung bezogen. Die FDP hatte in der Haupt- und Finanzausschusssitzung Mitte Februar klar gestellt, dass es mit ihr keine Steuererhöhung geben werde. Die SPD hatte die Devise ausgegeben: „Vermeiden, so gut es geht.“ Die CDU hatte immerhin signalisiert: „Wir wären bereit, darüber zu sprechen.“ Während die Grünen den Ball an die Verwaltung zurückspielte, die zunächst sämtliche Sparpotenziale nutzen solle. Außerdem hatten die Grünen eine Grundsteuer C zur Sprache gebracht. Diese kann in Kommunen auf Flächen erhoben werden, die als Bauland ausgewiesen sind. Bürgermeister Gottfried Störmer wiederum hatte in einer von dieser Redaktion erbetenen Stellungnahme deutlich gemacht, dass er eine Steuererhöhung eher befürwortet: „Das ist keine angenehme Sache. Aber sie wird voraussichtlich nicht zu vermeiden sein.“

Die Stellungnahmen der Fraktionen zur Frage einer Steuererhöhung standen im Februar unter dem Eindruck der bevorstehenden Kommunalwahlen. Diese liegen nunmehr zurück. Inwieweit sich die Bewertungsmaßstäbe in dieser Frage inzwischen geändert haben, werden die Beratungen im Finanzausschuss heute Abend zeigen.

