  Rechentalente der Alfred-Delp-Schule glänzen

Lampertheim. Auch in diesem Schuljahr findet der Mathematikwettbewerb der achten Klassen an allen hessischen Schulen statt. Dabei konnten an der Alfred-Delp-Schule Lampertheim einmal mehr mathematische Grundlagen geweckt, Rechentalente entdeckt und die Sieger ermittelt werden. Insgesamt nahmen an der ersten Runde, die im Dezember stattfand, 131 Schülerinnen und Schüler teil. In einer 90-minütigen Klassenarbeit musste das Beherrschen vielfältiger mathematische Grundlagen nachgewiesen werden. Maximal konnten dabei 36 Punkte erreicht werden. Mit 28 Punkten siegte in der Hauptschule Rebaz Baran Abandir aus der Klasse 8aR. Tekin Dagli und Lucas Leon Schmitt waren mit jeweils 25 Punkten die Schulsieger aus der Klasse 8bH. In der Realschule glänzte Max Bischler aus der Klasse 8bR mit hervorragenden 35 Punkten. Ebenfalls Schulsieger wurden mit jeweils 33 Punkten Dorina Lakatos (8aR), Wiktoria Maziarz (8aR), René Kunkel (8cR) und Alberto Stefanetti (8cR). Alle genannten Schülerinnen und Schüler nahmen in dieser Woche als Schulsieger an der zweiten Runde des Wettbewerbs teil. Vor Beginn wurden sie mit Urkunden des Hessischen Kultusministeriums durch den Konrektor Mario Mörstedt und die Mathematiklehrerin Petra Popp geehrt. Im Anschluss ging es dann direkt an die Aufgaben der zweiten Runde, die traditionell für die Schulen des Kreises Bergstraße in der Mensa der Alfred-Delp-Schule stattfindet. Corona-bedingt wurde dies 2021 so geändert, dass alle Schulsieger in den eigenen Schulen die Aufgaben bearbeiteten und die Korrektur zentral in Lampertheim durchgeführt wird. Nun dürfen die Teilnehmer darauf hoffen, als Kreissieger den Kreis Bergstraße später beim Hessenausscheid zu vertreten. red (Bild: Alfred-Delp-Schule)