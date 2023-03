Rechenkünste sichern den Sieg

Lampertheim. Wie in jedem Jahr trat das Lessing-Gymnasium (LGL) am landesweiten Mathematikwettbewerb an. In diesem Jahr gingen 130 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen an den Start und erzielten beachtliche Ergebnisse. Besonders konnte die Klasse 8b unter der Leitung ihres Mathematiklehrers Wolfgang Herbert überzeugen und sicherte sich den Titel der Siegerklasse. Dieser wird traditionell mit einem Wanderpokal und Eisgutscheinen belohnt.

Die fünf Schulsieger im Einzelvergleich: Ben Neumann (45 Punkte), Sai Kedarshetty (45), Nadja Baum (45,5), Henry Gräff (47) und Lias Beckenbach (48) vertraten das LGL bei der zweiten Runde des Wettbewerbs, dem Kreisentscheid. red