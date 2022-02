Ratten treiben Ortsbeirat um

Hofheim. Die erste Sitzung des Hofheimer Ortsbeirats im neuen Jahr am Mittwoch, 9. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus wirft ihre Schatten voraus. Vier Anfragen haben die Christdemokraten vorbereitet. Da in den zurückliegenden Wochen der Eindruck entstand, dass im Bereich des Bahnhofs an den Bahnsteigen und der Unterführung verstärkt Vandalismus und Verunreinigungen speziell in Form von Glasbruch zugenommen haben, regen die Christdemokraten verstärkte Kontrollen in diesem Bereich und im Umfeld durch die Stadtpolizei an.

In der Heinrichstraße im Bereich der Fahrzeugunterführung an der Rampe halten die Christdemokraten eine Querungshilfe für Fußgänger für nötig. Weiterhin bittet die CDU-Fraktion um Informationen zur Rattenbekämpfung in Hofheim, da es in den vergangenen Wochen und Monaten verstärkt Hinweise darauf gab, dass die Rattenproblematik im gesamten Stadtteilgebiet wieder zunimmt.

Weiteres Neubaugebiet?

In einer vierten Anfrage erwartet die CDU-Fraktion Informationen zum Vorgehen hinsichtlich der Entwicklung eines weiteren Neubaugebiets, zumal das Neubaugebiet Rheinlüssen III+IV mittlerweile vollständig erschlossen ist. Weitere Potenziale sind nach Auffassung der Christdemokraten in Hofheim vorhanden, die jedoch von der Hochspannungstrasse der Firma Amprion beeinträchtigt werden.

In der Stadtverordnetenversammlung Ende Oktober sei der Magistrat beauftragt worden, gemeinsam mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim (SEL) im Stadtteil Hofheim Möglichkeiten beziehungsweise geeignete Alternativen aufgrund der Nähe zur Stromtrasse aufzuzeigen. fh

