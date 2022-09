Ratten nagen am Lampertheimer Straßennetz

Lampertheim. Schlaglöcher und Baustellen gehören zum Alltag. Weil aber Absperrungen und Warnlichter immer öfter und länger den Verkehr in Lampertheim behindern, wächst die Unzufriedenheit. Wie Bauamtschefin Anne Wicke am Dienstag im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss sagte, gibt es aktuell mehr als 50 Schäden und Baustellen im Stadtgebiet.

Wicke und Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) wiesen am darauf hin, dass unter anderem die Sommerhitze dafür gesorgt habe, dass die Asphaltdecke in Teilen der Stadt beschädigt ist. Straßenbelag werde durch die Hitze weich und verforme sich, wenn schwere Lastwagen über den Asphalt rollten. Rathauschef Störmer sagte, man habe auch festgestellt, dass Ratten unter manchen Straßen ihre Gänge graben, was im Untergrund Hohlräume entstehen lasse. Dadurch sinke die Fahrbahn an manchen Stellen ab, was zu Schlaglöchern führe.

Das gilt beispielsweise auf der Römerstraße, wo ein Schaden an zentraler Stelle seit Wochen für Verkehrsbehinderungen sorgt. Die Stadt sah sich sogar dazu genötigt, während der Kerwe im September einen großen Blumenkübel über die unebene Stelle zu hieven. Mittlerweile wurden wieder die üblichen Warnbaken aufgestellt. Der aufgerissene Asphalt auf einer der wichtigsten Straßen Lampertheims ist ein Symbol für die schleppende Beseitigung der Schäden geworden.

Für die Reparatur etlicher Straßenschäden existiert ein Vertrag mit der Lampertheimer Firma Jakob Gärtner & Söhne, heißt es in einer Vorlage, die für den Ausschuss am Dienstag veröffentlicht wurde. „Diese Jahresvertragsfirma wird unmittelbar nach der Begehung in der Örtlichkeit mit der Schadensbeseitigung beauftragt.“ Auch wird in der Vorlage auf die Verzögerungen Bezug genommen: „Eine Beschleunigung der Maßnahmen ist im Allgemeinen nicht möglich, da aufgrund personeller Ressourcen und neuer Prioritätensetzung teilweise andere Maßnahmen mit höherer Priorität vorgezogen werden müssen“, heißt es allgemein. Die Dauer der Reparatur variiere und sei „vom vorgefundenen Schadensbild“ abhängig.

Was das aber genau bedeutet, war vom Unternehmen auf Nachfrage nicht in Erfahrung zu bringen. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hierzu keine Stellungnahme abgeben“, hieß es am Mittwoch von Gärtner & Söhne. Ein Grund für die zeitliche Verzögerung in solchen Fällen könnte sein, dass ständig neue Straßenschäden für eilige Einsätze in der Stadt sorgen und an anderer Stelle wiederum Reparaturarbeiten ins Hintertreffen geraten. So sollten etwa Mitte August Bauarbeiten an der wichtigen Verkehrsachse B 44 beginnen. Allerdings verzögerte sich der Start zunächst. Grund war nach Angaben der Stadt „die notwendige Beseitigung eines kurzfristig auftretenden Straßeneinbruchs in der Wilhelmstraße“. Weil diese Straße als Umleitung während der Sanierung der B 44 vorgesehen war, mussten die Arbeiten verschoben werden.

Weniger Sicherheit

Doch gibt es nicht nur Straßenschäden, die lästig sind. In manchen Fällen sorgen aufgerissener Asphalt und Fahrbahnverengung für Gefahr. Beispielsweise in der Alten Viernheimer Straße, wo Schulkinder regelmäßig mit ihren Rädern unterwegs sind. Auch zahlreiche Baustellen im Stadtgebiet und in den Bezirken, wie beispielsweise in Hüttenfeld, sorgen für Unmut. So beklagt etwa Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb (CDU), dass ein Telekommunikationsunternehmen bereits seit Ostern in der Hagenstraße Kabel verlegt. Auch hier sind zahlreiche Schüler im beengten und damit gefährlichen Straßenverkehr unterwegs. „Selbst die Baustellenbeschilderung ist teilweise falsch“, ärgert sich Korb.